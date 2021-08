Piana



Stanno tutti bene: mercoledì inizia il "festival d'autore", tra musica, libri, ottimo vino e cibo a km 0

lunedì, 2 agosto 2021, 14:00

Tutto pronto alla Tenuta Lenzini di Gragnano per la seconda edizione di "Stanno tutti bene", il festival culturale che dal 4 all'8 agosto proporrà al pubblico la "formula magica" per stare bene, con musica, spettacoli dal vivo, buoni libri, cibo e vino del territorio, tutti da gustare in sicurezza tra i filari delle vigne.

Stanno Tutti Bene è un'iniziativa di Lillero, associazione di promozione sociale che si occupa di riuso, consumo sostenibile e legami tra persone. La produzione è affidata a Salamini snc, azienda locale che si occupa di servizi tecnici per lo spettacolo e di organizzazione di eventi, in collaborazione con l'azienda agricola Tenuta Lenzini.

La prima edizione, nata nel 2020 per dare un segnale di ripartenza dopo i mesi di lockdown, ha vinto la scommessa: il format "territoriale", fondato su spettacolo dal vivo, paesaggio, vino e ristorazione ha premiato il coraggio degli organizzatori, che tornano così a proporre la manifestazione.