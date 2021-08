Piana



'Stanno tutti bene', successo per la seconda edizione del festival

sabato, 14 agosto 2021, 11:54

Sono circa 4mila e sono stati davvero tutti bene perché si sono regalati una o più serate di musica, libri, teatro, buon cibo e ottimo vino. Sono i partecipanti alla seconda edizione di Stanno tutti bene, il festival che si è tenuto dal 4 all'8 agosto a Gragnano (Capannori), al fresco delle colline, tra vigne e oliveti della Tenuta Lenzini.



Un pubblico eterogeneo, educato e sorridente, composto da famiglie (compresi nonni e nipoti) e ovviamente da tantissimi giovani, molti provenienti anche da fuori provincia, che ha gradito ancora una volta la formula di un festival nato per rilanciare - in tutta sicurezza - il settore dello spettacolo e capace di dare anche una spinta all'economia del territorio. Le migliaia di ingressi, infatti, si sono convertite in circa 10mila i piatti serviti dai ristoratori presenti con i loro stand durante le serate. Piatti della tradizione o creazioni gourmet, tutti a km0, serviti con stoviglie biodegradabili e accompagnati dall'ottimo vino biodinamico della tenuta Lenzini.



Di rilancio di un settore ancora gravemente sofferente per la pandemia, vale a dire quello dello spettacolo dal vivo, ha voluto parlare anche Daniele Silvestri che sul palco di Stanno tutti bene si è esibito domenica 4 agosto, quando nella tenuta erano presenti circa 1400 persone. In una intervista rilasciata poco prima del concerto e poi anche sul palco, infatti, il cantautore romano ha parlato dell'emozione ma anche dell'incertezza di ritornare a fare musica dal vivo (qui l'intervista integrale https://bit.ly/3ACwGW0).