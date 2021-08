Piana



Trovata morta la ragazza scomparsa a Montecarlo

martedì, 17 agosto 2021, 11:34

Una tragedia. E' stato ritrovato stamattina in un casolare in via di Tappo a Badia Pozzeveri, intorno alle 10, il corpo senza vita di Ludovica Tocchini, 24 anni, allontanatasi dalla sua casa in via del Marginone a Montecarlo ieri mattina facendo perdere le sue tracce. Il corpo senza vita della ragazza è stato trovato appeso ad una corda.



Ventiquattro ore possono sembrare molte, moltissime, se è il periodo che ci separa dall'avere notizie di un nostro caro. Ed è quello che hanno provato familiari e amici. La ragazza non aveva portato con sé il cellulare e questo aveva reso la ricerca ancora più difficile non potendo individuarla attraverso le celle telefoniche.



La sua ricerca ha interessato tutta la Piana e sui social moltissimi i post che chiedevano a chiunque avesse notizie di informare le forze dell'ordine. Al momento della scomparsa era vestita con leggings e top sportivo nero e aveva un orologio Casio al braccio.