Piana



Tutto pronto per le Rinascenze by night

mercoledì, 4 agosto 2021, 15:05

di chiara grassini

Tutto pronto per le Rinascenze by night, la manifestazione d'arte promossa da Kreativa e in collaborazione con il comune di Capannori. L'evento si svolgerà nel parco di villa Reale di Marlia rispettivamente il 9 e il 10 agosto dalle 18 alle 24 su prenotazione.

Giochi, colori, luci e forme saranno le protagoniste dei due giorni con tanti appuntamenti in contemporanea e due momenti di particolare rilievo.

Il primo, in occasione della notte di San Lorenzo, "Le stelle sono tante milioni di milioni", uno show insieme al direttore dell'osservatorio astronomico di Borgo a Mozzano, e i percorsi storici sulle orme di Matilde di Canossa con Ave Marchi e il presidente del Cai Giulio Godi.In programma mostre diurne di scultura, pittura e incisione visitabili dal 7 al 14 agosto, cioè per una settimana. Oltre ad esibizioni d'arte, spettacoli con compagnie teatrali a livello regionale, interpretazioni singole e rappresentazioni sia per adulti che per bambini.

"L'are deve tornare a essere protagonista in tutte le sue forme espressive -ha affermato il presidente di Kreativa, Gabriele Davini- il nostro intento è quello di abbinare alle Rinascenze artisti sempre più importanti in modo che la manifestazione possa assumere un carattere prima regionale e poi nazionale. Tra le proposte quella di rendere l'iniziativa un richiamo turistico alla scoperta del territorio".

La particolarità di questa quarta edizione in notturna è che gli spettacoli teatrali non sono pre-confezionati ma fatti e adattati solo per il contesto. E' quanto ha sottolineato Fabio Bagnatori, uno degli organizzatori, tra cui il responsabile e portavoce del salotto culturale Paolo Bottari. Parole di soddisfazione da parte dell'assessore alla cultura Francesco Cecchetti che ha sottolineato l'importanza della cultura in un luogo storico come quello di villa Reale.

Per avere maggiori informazioni sul programma completo consultare www.lerinascenze.it