Piana



Zappia (Lega): "Sistemare un pozzetto in via Martiri Lunatesi"

sabato, 7 agosto 2021, 09:23

"Il 5 maggio ho presentato agli uffici dei lavori pubblici di questa amministrazione una richiesta, cioè sistemare il pozzetto e i cordoli in cemento in via Martiri Lunatesi". Queste le parole del consigliere comunale Bruno Zappia sulla parte di strada che va dalla piscina comunale al Penny Market.

"La strada è molto trafficata e in questo periodo ancora di più, dati gli eventi che si svolgono dietro al comune - scrive il politico in una nota - e i cittadini che abitano nelle vicinanze del pozzetto sono stufi del rumore assordante".

"Nel frattempo ho chiesto agli uffici se possono mettere della gomma sotto il pozzetto per ammortizzare il rumore. Se Telecom non lo aggiusta, l'amministrazione che cosa fa? - continua - sono problemi che possono essere risolti in trenta minuti e invece sono passati tre mesi. I cittadini sono pieni di rabbia nei confronti dell'immobilismo dell'amministrazione, che non sa ascoltare".