A Porcari arriva il mercatino del riuso

giovedì, 2 settembre 2021, 16:55

Altopascio, Porcari, Capannori e Lucca insieme per le celebrazioni del 77° anniversario della Liberazione di Lucca e Piana

giovedì, 2 settembre 2021, 16:36

Domenica 5 settembre Capannori ricorda e festeggia i 77 anni della Liberazione con una 'Passeggiata per la Memoria' promossa in collaborazione con Anpi Capannori e Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea in Provincia di Lucca che si svolgerà nel Compitese

giovedì, 2 settembre 2021, 14:17

Una telecamera posta sul semaforo sarà in grado di controllare il traffico su viale Europa in entrambe le direzioni

giovedì, 2 settembre 2021, 11:56

"Alcuni cittadini mi hanno segnalato che in via Celli a San Gennaro vicino al bivio, non sanno più cosa fare e a quale santo rivolgersi per attirare l'attenzione di questa amministrazione per la sicurezza stradale"

giovedì, 2 settembre 2021, 11:50

Sono iniziati i lavori per l'estensione della rete del metano in via San Cristoforo a Lammari nel tratto compreso fra via dei Leri e viale Europa

giovedì, 2 settembre 2021, 11:48

La collaborazione tra l'associazione musicale Animando e il Comune di Porcari prosegue. Dopo i due concerti della rassegna Estate porcarese, curati dal maestro Fabrizio Datteri, con il mese di settembre ecco due nuovi appuntamenti all'auditorium Vincenzo Da Massa Carrara