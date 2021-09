A Tassignano si presenta il libro di Antonio Bertolucci

Altri articoli in Piana

sabato, 11 settembre 2021, 10:44

L'amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento regionale di circa 93 mila euro per la riqualificazione delle aree esterne a corredo della 'Limonaia' di Villa Paoletti in via della Ruga a Colle di Compito di proprietà comunale

sabato, 11 settembre 2021, 10:21

Sono cinque gli incontri con gli autori previsti dalla nuova rassegna letteraria 'Mi libro di più' promossa dal Comune che a partire da sabato 18 settembre si terrà nel parco del polo culturale Artèmisia di Tassignano

venerdì, 10 settembre 2021, 15:53

In 14 comuni della piana lucchese scatterà da novembre il divieto di utilizzo di camini e impianti a biomasse con classe emissiva inferiore a 3 stelle. Contemporaneamente la Regione vara un bando da 3 mln di euro per il triennio 2021-2023 per incentivare la sostituzione degli impianti inquinanti

venerdì, 10 settembre 2021, 15:16

Un pomeriggio interamente dedicato alla scoperta della Riserva, con visite guidate e letture immerse nel verde e dedicate ai bambini dai 18 mesi ai 6 anni curate dei volontari di Nati per Leggere

venerdì, 10 settembre 2021, 15:02

Partirà regolarmente mercoledì 15 settembre, giorno di inizio del nuovo anno scolastico, il servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia e delle scuole primarie

venerdì, 10 settembre 2021, 13:35

Torna anche per l'anno scolastico 2021-2022 il servizio gratuito 'Piedibus' promosso dall'amministrazione comunale di cui potranno usufruire in totale 40 alunni delle scuole primarie di Capannori e di Lunata (20 per ciascuna scuola)