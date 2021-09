Piana



Al via la sesta edizione del Festival Economia e Spiritualità

venerdì, 3 settembre 2021, 14:30

Mai l’economia è stata così centrale nella vita sociale, familiare, individuale, come nell’attuale fase della civiltà. E’ l’intera società infatti ad essere incorporata nel meccanismo della sua economia, trasformandosi così in società di mercato.

Tutto è ormai economico. Ma contemporaneamente si assiste ad una domanda crescente di spiritualità, nelle sue diverse forme, etiche, ecologiche o religiose. E’ la sete di senso che emerge in una società pervasa da dubbi e speranze, ancor più forte in questa difficile fase pandemica.

Ecco perché economia e spiritualità, i due pilastri da sempre, di ogni civiltà, devono tornare a dialogare, a camminare assieme. Il Festival Economia e Spiritualità, organizzato dalle Associazioni Teatro di Verzura e I Ricostruttori, è giunto alla sesta edizione e riunisce economisti, intellettuali, teologi, giornalisti, artisti proprio per riaprire questo dialogo.

Dal 2016, anno della prima edizione a Lucca, il Festival è cresciuto per qualità e presenze, a testimonianza di una forte e diffusa attenzione dell’opinione pubblica. Da Lucca il Festival si è allargato ad altri comuni, da Capannori a Prato, da Scandicci a Vaglia in provincia di Firenze, con in ultimo l’adesione del comune di Vicchio, territorio che ospita la casa di Don Milani a Barbiana. Decine i grandi personaggi ospitati in queste edizioni, da Battiato a Cottarelli, da Cristicchi a Capossela, da Barucci a Zamagni ecc.

L’estate 2021, dedicata alla “Cura integrale”, ha visto la presenza di Cristicchi e Moni Ovadia a Scandicci, di Stefano Mancuso a Prato, di Giovanni Caccamo e David Riondino a Capannori. Questo fine settimana il Festival ritorna a Lucca, nell’auditorium di San Romano. Sabato 4 settembre, alle ore 15, dopo i saluti delle autorità, verrà presentato il Master in Economia Civile organizzato dalla Università di Pisa, attraverso la Fondazione Campus ed i dipartimenti di Economia e Giurisprudenza.

E’ un risultato importante di un percorso che ha visto protagonista il Festival in collaborazione con le istituzioni cittadine. Questo progetto segue e completa la scuola “Economiaditutti” per avviare i giovani ad una impresa civile, organizzata nel 2020 da comune, arcivescovato e gestita dalla Fondazione Campus.

La giornata di sabato continuerà con l’intervento della dirigente provinciale della Pubblica istruzione, Donatella Buonriposi, sul tema della scuola in una nuova città. Alle ore 16.30 sarà la volta di Marco Guzzi e alle ore 18 di Luigina Mortari.

La giornata di domenica sarà dedicata in parte ai 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Alle ore 16 Cristina Montesi, della Università di Perugia, ci parlerà della relazione tra Dante e l’economia civile, mentre Il grande medievalista Franco Cardini tratterà il tema del “Medioevo di Dante” (ore 18.30). Alle ore 17 invece avremo Daniel Lumera che ci introdurrà al tema della “Gentilezza che cura”. Il Festival continuerà nel giorno 10 settembre con l’incontro con il vescovo di Rieti Mons. Pompili sui “Terremoti dell’anima”, presso le sale dell’arcivescovato (ore 21), mentre ritornerà in San Romano mercoledì 22 settembre con l’atteso intervento di Daniela Lucangeli (ore 17.30) dedicato alla “Scienza a servizio della cura”.