Altopascio, Marchetti: “Studenti lasciati a piedi, mobilità da rivedere”

venerdì, 24 settembre 2021, 13:10

Oltre 400 persone hanno partecipato al quarto appuntamento per la presentazione delle liste e dei candidati a sostegno di Maurizio Marchetti, in piazza Garibaldi a Altopascio

venerdì, 24 settembre 2021, 13:08

Saranno tanti i volontari con le 'Pettorine gialle' di 'Puliamo il mondo' muniti di cappellino, guanti, sacchetti per differenziare e rastrello che a partire da domani saranno sui territori di Capannori e Porcari per ripulire dai rifiuti parchi, aree protette, rii e canali, vie e piazze di tante frazioni

venerdì, 24 settembre 2021, 09:55

Ad Altopascio Europa Verde si presenta con la lista Altopascio Verde Socialista per Sara D'Ambrosio sindaco: lo annunciano Luca Fidia Pardini, co-coordinatore Europa Verde Lucca, e Marta Glenda Lugano, Roberto Petri, Mirko Petrini, candidati Altopascio Verde Socialista

venerdì, 24 settembre 2021, 09:16

Trentanove soggetti – fra associazioni, persone e rappresentanze varie – hanno ricevuto il premio “Città di Capannori – La comunità durante il Covid” per l’impegno e la passione con cui, ogni giorno nei momenti più duri della pandemia, hanno collaborato con le istituzioni per non lasciare indietro nessuno

giovedì, 23 settembre 2021, 23:52

Alessandro Barsottini, candidato nella lista NOI-Badia e Marginone a sostegno del candidato sindaco Maurizio Marchetti, vuole annotare due punti in merito alla giornata comunale del farmaco: per prima cosa Barsottini ringrazia chi ha fatto una donazione e i volontari coinvolti nella giornata del 18 settembre; inoltre, dichiara che l’attuale amministrazione...

giovedì, 23 settembre 2021, 17:39

Passeggiare nel centro e fermarsi a chiacchierare in totale sicurezza e immersi nella bellezza. Attraversare il paese e sostare in una delle tante attività presenti, magari sfruttando lo spazio esterno con nuova pavimentazione e siepi ornamentali