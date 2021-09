Aperte le iscrizioni alla piscina comunale di Capannori

Altri articoli in Piana

lunedì, 6 settembre 2021, 17:20

E’ stata presentata la lista dei 16 candidati di Fratelli d’Italia al consiglio comunale di Altopascio. Dopo le procedure burocratiche, la lista è stata presentata alla cittadinanza durante la conferenza pubblica del candidato sindaco Maurizio Marchetti

lunedì, 6 settembre 2021, 15:31

La biblioteca comunale 'Ungaretti' al polo culturale Artèmisia di Tassignano ha ricevuto un finanziamento di oltre 9 mila euro dal Mibact (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) per l'acquisto di nuovi volumi

lunedì, 6 settembre 2021, 14:46

Fratelli d'Italia Capannori, tramite il consigliere Petrini e gli esponenti Roberto Martinelli e Giada Alessandri, con una nota chiede al sindaco e presidente della provincia Menesini e all'assessore Cecchetti di rassicurare i genitori degli istituti comprensivi di Lammari e San Leonardo in Treponzio

lunedì, 6 settembre 2021, 12:31

Prosegue la rassegna 'Letture e ri-letture di Dante e del mistero del Veltro' promossa dal Comune in collaborazione con Regione Toscana in occasione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta

lunedì, 6 settembre 2021, 11:00

Sempre più frequenti gli episodi di alta velocità che si verificano in Via Pacconi a Porcari. A denunciarlo è il consigliere d’opposizione de “La Porcari che vogliamo”, Massimo Della Nina

domenica, 5 settembre 2021, 16:56

Stamattina la presentazione dei candidati a sostegno di Maurizio Marchetti, che concorre alla carica di sindaco di Altopascio, alle prossime elezioni del 3 e 4 ottobre