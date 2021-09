Barsottini: “Le stranezze della giornata comunale del farmaco”

Altri articoli in Piana

giovedì, 23 settembre 2021, 17:39

Passeggiare nel centro e fermarsi a chiacchierare in totale sicurezza e immersi nella bellezza. Attraversare il paese e sostare in una delle tante attività presenti, magari sfruttando lo spazio esterno con nuova pavimentazione e siepi ornamentali

giovedì, 23 settembre 2021, 12:10

Nuovi spazi per lo sport, il gioco e il tempo libero, sicuri e inclusivi. Il Comune di Porcari punta tutto sulla qualità della vita e approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la rigenerazione dello spazio esterno al complesso del Cavanis, su via Roma

mercoledì, 22 settembre 2021, 17:53

Rilanciare ulteriormente il mercato settimanale di Altopascio con l'obiettivo di dare nuovo impulso al settore, valorizzare i banchi e il percorso mercatale nel centro del paese. È questo l'impegno del sindaco

mercoledì, 22 settembre 2021, 16:10

Sabato 25 settembre a partire dalle ore 19.00 all'ostello 'La Salana' di Capannori è in programma l'iniziativa 'Che festa vuoi?'. Dopo un momento di incontro alle ore 20.30 è in programma musica dal vivo con vari gruppi locali: 'Galo K Love', Moro', 'Profeta', 'Locals 55100', 'Young Rascalz'

mercoledì, 22 settembre 2021, 12:00

Per Maurizio Marchetti e la sua coalizione l'attenzione per l'ambiente non è certo un riferimento di circostanza, ma un punto prioritario del programma, in continuità con gli importanti successi in questo settore della vita amministrativa ottenuti nella sua esperienza amministrativa

mercoledì, 22 settembre 2021, 11:17

Dopo l'annullamento delle due edizioni del 2020 e di quella di primavera 2021, domenica 17 ottobre torna la tradizionale Fiera di Marlia organizzata lungo via Paolinelli da Confesercenti Toscana Nord con la collaborazione del centro commerciale naturale 'Insieme Le Botteghe di Marlia' ed il comune