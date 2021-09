Piana



Bruno Zappia: "In Via Celli paura di incidenti"

giovedì, 2 settembre 2021, 11:56

Alcuni cittadini mi hanno segnalato che in via Celli a San Gennaro vicino al bivio, non sanno più cosa fare e a quale santo rivolgersi per attirare l'attenzione di questa amministrazione per la sicurezza stradale.

Lo segnala il consigliere comunale di Capannori della Lega Bruno Zappia che aggiunge: Come si vede dalla foto manca in questa strada che è percorsa da tantissime macchine la totale illuminazione e l'asfaltatura è una cruviera. Diventa difficile percorrerla, soprattutto di notte, d'inverno è pure ghiacciata anche se ci sono stati incidenti non gravi c'è il rischio che qualcuno ci lasci la vita,Cosa fa l'amministrazione per la sicurezza di questi automobilisti per la loro incolumità? Mette le telecamere ai semafori per fare cassa, siamo veramente al paradosso le strade in tutto il comune sono poche illuminate, in alcuni tratti manca la totale illuminazione e le strade sono tutte buche la gente muore e l'amministrazione non sa cosa fare per risolvere questi problemi. tutto fanno tranne gli interessi dei cittadini.