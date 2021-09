Piana



Che fine ha fatto la scuola civica di musica che una volta era un fiore all'occhiello dell'amministrazione?

giovedì, 16 settembre 2021, 12:51

Paolo Rontani, ex consigliere comunale dell’Udc, interviene sulla scuola civica di musica, che per anni è stata un fiore all’occhiello del comune di Capannori e di cui oggi si sono perse le tracce.

Quando, negli anni '80, grazie anche all'impegno dell'associazione " Banchetto Musicale" nacque a Capannori la Scuola Civica di Musica, nessuno poteva immaginare che sarebbe diventata, in breve, la seconda per importanza in Toscana – scrive in una nota Rontani - grazie al migliaio di frequentanti che aveva, tra bambini e adulti, oltre alla qualità dei risultati. Lo stesso Gemellaggio di Capannori con la cittadina tedesca di Losheim Am See, si realizzò proprio grazie all'incontro dei rispettivi gruppi musicali, che confermarono nella musica una comunicazione importante. Dopo il 2000 però, le cose iniziarono a cambiare. Fu consentito che si succedessero gestioni poco valide e poco controllate, finché siamo arrivati alla seduta di Giunta del 30 Agosto 2021 quando, con deliberazione n.91, è stato deciso di non rinnovare la Concessione per la Scuola Civica, in essere dal 01/10/2017 e in scadenza con il 30/09/2021”.

“La motivazione riportata prosegue il comunicato - è quella di riflettere meglio sulla riprogrammazione delle attività, ma in tempi futuri. Al momento, viene tuttavia sollecitato il tessuto associativo a presentare dei progetti di educazione musicale, secondo 5 criteri ben incisivi (tra cui pure il <cimentarsi nell'esecuzione di vari strumenti musicali>, che non risultano nell'atto esser forniti dall'Ente) ove l'ultimo è che la durata progettuale abbia un decorso affiancato all'anno scolastico 2021. Al vincitore del Progetto, il Comune si impegna a fornire l'uso di locali propri, il Patrocinio automatico (ancora senza controlli?) ed un contributo straordinario di 32.000 euro”.

“Ecco davvero il Requiem della Scuola Civica di Musica – chiosa Rontani - fra costo insegnanti, assicurazioni, spese ordinarie per i locali, costo acquisto/noleggio e sanificazione costante degli strumenti musicali e oltre, un progetto a quella cifra è di difficile realizzazione qualitativa, salvo che debba esser l'utenza a pagare quote alte. D'altronde, questa amministrazione che si è liberata dell'Archivio Storico, allontanandolo dall'utenza e spedendolo in stanzoni chiusi a Lucca, ha appena deliberato di partecipare ad un Avviso Ministeriale per realizzare una digitalizzazione patrimoniale presso il Museo Athena, aspirando alla modica cifra di 200.000 euro, di cui ben 40.000 a carico dell'Ente! Un noto studioso ha recentemente affermato, sull'impoverimento della cultura verbale e lessicale nel mondo, che più povere e scarse sono le occasioni di linguaggio e comunicazione personali, più la capacità di pensiero scompare, specie quello critico. Pare proprio che L'amministrazione comunale di Capannori voglia seguire questa via”.