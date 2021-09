Piana



Due 'Open Day' per la presentazione del corso di formazione avanzato post-diploma per addetti del settore calzaturiero

Sabato 25 settembre e venerdì 8 ottobre in orario 9.30-12.00 al Parco Scientifico di Segromigno in Monte si terranno due 'Open Day' per la presentazione di un corso di formazione di Istruzione Tecnica Superiore per addetti del settore calzaturiero. Il corso denominato 'Tecnico superiore di processo prodotto comunicazione e marketing per il settore calzature – moda GIFT -Green Innovation Footwear in Tuscany" avrà la durata di due anni e sarà realizzato da MITA Made in Italy Tuscany Academy, l'Istituto Tecnico Superiore Moda di Scandicci in collaborazione con il Comune di Capannori, la Rete di Impresa del calzaturiero Tuscany 4 Shoes e CNA Lucca.

I due 'Open Day' prevedono una prima parte di presentazione del corso ed una sessione rivolta alle domande dei partecipanti.

Il corso di formazione, propone una figura di Tecnico superiore di processo prodotto fortemente connotata dall'introduzione dei dettami di industria 4.0, da elementi di innovazione digitale (augmented reality) nella modellazione e prototipazione della calzatura, nonché da skills afferenti l'economia circolare e la sostenibilità produttiva.

La tipologia del corso può trovare interesse da parti di giovani provenienti non solo da indirizzi di scuola superiore dedicati al settore moda, ma anche da altri come quelli di carattere economico-aziendale, tecnico, artistico, liceale ordinario e altri ancora.

Il percorso formativo, che prenderà il via entro l'anno nella sede del Parco Scientifico di Segromigno in Monte, è rivolto a giovani di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 30 anni non compiuti, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o che hanno frequentato un percorso quadriennale di istruzione e formazione tecnica professionale (IEFP) integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore IFTS della durata di 1 anno. I giovani dovranno avere una conoscenza della lingua inglese almeno di livello ALTE1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) un adeguato livello di "alfabetizzazione informatica" e utilizzo di videoscrittura e fogli elettronici a livello base.

"Il sistema delle imprese del calzaturiero ha indicato tra le sue principali esigenze quella di lavorare sulla crescita delle risorse umane per rendere sempre più competitivo questo fondamentale settore dell'economia locale – spiega l'assessore al Parco Scientifico Lucia Micheli-. Il corso che sarà presentato prossimamente rappresenta certamente, grazie alla prestigiosa collaborazione di Mita Academy una importante opportunità formativa per i giovani, essenziale per la crescita e l'innovazione del settore e l'occupabilità".



Per iscriversi agli Open day https://form.jotform.com/212583998750066.

Le iscrizioni al corso sono già aperte tramite domanda in risposta al bando tramite il seguente link http://mitacademy.it/index.php/2021/07/19/corso-gift-per-tecnico-superiore-del-comparto-calzaturiero/ .