Piana



Electric Car a fianco dei cittadini in difficoltà: tagliandi completi a prezzi ribassati

giovedì, 30 settembre 2021, 10:33

di giulia del chiaro

Cura dell’auto a 360 gradi, attenzione all’elettronica e alle necessità di ogni cliente. Sono questi i punti di forza di Electric Car di Segromigno in Piano (Via dei Bocchi, 321, Capannori), l’officina auto che, dai primi anni Novanta, offre numerosi servizi come tagliandi, cambio gomme, elettrauto, meccanica e molto altro ancora e che oggi, per andare incontro alle difficoltà economiche che molti cittadini si trovano ad affrontare a causa del Covid, lancia un’offerta: tagliandi auto completi a partire da 120 euro.

Rapidi, efficienti ed efficaci sono questi i principi alla base dell’attività che, da 26 anni, vede i due soci titolari, Michele Tassone e Giampiero Brizzi, impegnati ogni giorno per far sentire a casa il cliente e per offrire un servizio completo, soddisfacente e, al tempo stesso, veloce. Un’attenzione al rapporto con il cliente che va oltre il lavoro stesso e che, proprio per stare al fianco di ogni automobilista, ha condotto l’esercizio a ricercare una soluzione che potesse andare incontro a quelle famiglie che la pandemia ha messo in serie difficoltà prevedendo dei tagliandi agevolati inclusivi, in ogni caso, di sanificazione dell’abitacolo.

Fin dall’inizio impegnata per stare al passo con i tempi, l’attività è sempre pronta ad aprirsi al nuovo e a allargare le proprie possibilità. Da un po’ di tempo, ad esempio, effettua trattamenti a base di ozono e fumicida specifici per sanificare l'abitacolo contro il Covid19: "dall'inizio della pandemia - spiega Michele - spesso i clienti ci chiedono servizi di questo tipo dopo aver fatto salire qualcuno in macchina o semplicemente per sentirsi più sicuri. Si tratta di un modo per annientare quasi al 100 per cento i batteri e i virus che si depositano sui sedili, sullo sterzo, dentro i climatizzatori o anche solo nell'aria all'interno dell’auto”. Il servizio è previsto gratuitamente per coloro che fanno il tagliando, ma è possibile anche richiederlo separatamente.

L’officina è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 18.30. Per fissare un appuntamento o chiedere un preventivo è possibile chiamare i numeri 0583.392911 o 339.8211259 oppure scrivere alla mail electriccar@hotmail.it.