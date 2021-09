Piana



FdI Altopascio presenta la lista dei candidati al consiglio

giovedì, 16 settembre 2021, 16:15

Sabato 18 settembre alle ore 16.30, presso la sede di Fratelli d’Italia di Altopascio sarà presentata alla cittadinanza la lista dei candidati al consiglio comunale.

Dopo il primo passo, quello burocratico, e la partecipazione ad alcuni eventi, i 16 candidati di Fratelli d’Italia si presentano ai loro concittadini. Un modo per parlare del loro impegno per le prossime elezioni amministrative.

“E’ arrivato il momento di dire chi siamo e quello in cui crediamo e per cui ci impegneremo - spiega il Coordinatore del Circolo di Altopascio e candidato Valerio Biagini -. Alcuni di noi hanno avuto già modo di incontrare i nostri concittadini nei vari appuntamenti che abbiamo organizzato nelle scorse settimane e che sono in programma anche per le prossime, ma sentivamo la voglia di essere tutti uniti in un unico evento ufficiale. Sarà una festa per il nostro Circolo e per l’impegno che tutti stanno mettendo in questa campagna elettorale”.

La lista di Fratelli d’Italia fa parte della coalizione che appoggia il candidato sindaco Maurizio Marchetti.