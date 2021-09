Piana



FdI Altopascio: presentata la lista dei candidati al consiglio comunale

lunedì, 6 settembre 2021, 17:20

E’ stata presentata la lista dei 16 candidati di Fratelli d’Italia al consiglio comunale di Altopascio. Dopo le procedure burocratiche, la lista è stata presentata alla cittadinanza durante la conferenza pubblica del candidato sindaco Maurizio Marchetti.

“Per molti potrebbe sembrare un traguardo, ma per noi è solo un punto di partenza. Siamo consapevoli - commenta il presidente del Circolo Fratelli d’Italia di Altopascio Valerio Biagini - che quello che siamo riusciti a fare in poco meno di due mesi è davvero tanto: lo abbiamo fatto anche grazie all’entusiasmo con il quale i nostri concittadini ci hanno accolto. E’ stata la loro spinta a darci ancora più forza, ed oggi eccoci qui a rappresentare una vera alternativa per Altopascio. Un’alternativa di cui aveva bisogno e che concretamente non c’è mai stata prima.

Ringraziamo chi ci ha sostenuto fino a qui e invitiamo chi ancora non conosce le nostre idee a venirci a trovare in sede o ai nostri gazebo, perché come diciamo da sempre “Noi ci siamo per Altopascio” e speriamo che i nostri concittadini ci diano la possibilità di dimostrarlo alle prossime elezioni amministrative”.

Teniamo a ricordare che Fratelli d’Italia con la sua lista di candidati al consiglio comunale sostiene la candidatura a sindaco di Maurizio Marchetti.

Ecco i nomi dei 16 candidati: Valerio Maria Biagini, Anthea Arbanti, Giovanni Baldacci, Valentina Bernardini, Luca Bianchi, Pina Bruno, Simone Dami, Michele Damiano, Liana Del Vigna, Fabiola Della Maggiore, Barbara Guidi, Rosa Iacomino, Paola Monti, Piero Luigi Pardocchi, Samantha Stelluti, Emanuele Vannelli.