FdI Altopascio: "Sicurezza, identità e futuro elementi chiave per governare la città"

sabato, 18 settembre 2021, 19:45

di chiara grassini

Presentati i sedici candidati di Fratelli d'Italia in vista delle prossime elezioni amministrative che si svolgeranno nel comune di Altopascio rispettivamente il 3 e il 4 ottobre per rinnovare il governo cittadino. E proprio per questo motivo il partito di Giorgia Meloni, unito al centrodestra, sosterrà l'aspirante sindaco Maurizio Marchetti, già primo cittadino in passato.



Scenderanno in campo volti nuovi, con esperienze politiche e soprattutto legate al territorio. E' quanto ha affermato Riccardo Giannoni, coordinatore provinciale di Fdi, che oltre alla condivisione dei progetti per rilanciare il territorio, ha evidenziato l'importanza della serietà. I punti salienti del programma vertono su tre aspetti: sicurezza, identità e futuro. Partiamo dal primo. Rendere Altopascio sicura significa potenziare la polizia municipale per controllare maggiormente il territorio ma anche intensificare le forze dell'ordine. Idee condivise dallo stesso Marchetti che, durante la presentazione, ha sottolineato quanto sia rilevante la collaborazione con la stazione dei carabinieri e l'aumento dei vigili urbani ad oggi sei rispetto ai 14 di qualche anno fa. Per non parlare dei cosiddetti ausiliari di sicurezza, ovvero persone che si mettono a disposizione della comunità altopascese indossando una pettorina per segnalare tramite il cellulare a portata di mano, le problematiche riscontrate sul territorio.



L'identità, altro tema caro a Fratelli d'Italia, riguarda la storia e la tradizione locale come nel caso dell'ospitalità, della via Francigena o della festa del pane. E infine il futuro. Quest'ultimo vede al centro dell'attenzione sia i giovani che le questioni ambientali. Qui il partito della Meloni punta molto sulle scuole all'avanguardia. E lo ribadisce dal circolo in piazza della Torre costituitosi recentemente per ascoltare le esigenze dei cittadini e che conta già 60 aderenti.

"Siamo convintamente al fianco di Maurizio Marchetti - ha affermato Riccardo Giannoni dopo aver dato la parola al candidato sindaco che ha definito Altopascio terra di nessuno e dove accade di tutto.



Secondo il forzista tra i punti salienti del suo programma elettorale la riduzione delle tasse, il rimborso della Tari e l'eliminazione della tassa votiva, cioè quella riguardante i lumini del cimitero, per intendersi. Senza dimenticare la rimodulazione dell'aliquota Imu e il polo culturale.

Tornando alla presentazione della lista di Frateelid'Italia, qui i nomi:Valerio Maria Biagini, Anthea Arbanti, Giovanni Baldacci, Valentina Bernardini, Luca Bianchi, Pina Bruno, Simone Dami, Michele Damiano, Liana Del Vigna, Fabiola Della Maggiore, Barbara Guidi, Rosa Iacomino, Paola Monti, Piero Luigi Pardocchi, Samantha Stelluti e infine Emanuele Vannelli.