FdI: "Cantieri, sempre più caos nel centro di Capannori"

martedì, 31 agosto 2021, 12:35

"Sempre più caotica la situazione della viabilità nel centro di Capannori, con i lavori che interessano la Via Romana e Via C.Piaggia. E' praticamente impossibile circolare per Capannori e trovare posti auto vicino alle abitazioni ed alle attività commerciali. Disagi per gli abitanti, dunque, e grossi problemi per le attività che hanno già subito pesanti cali di lavoro, dovuti alla pandemia, e che ora si trovano a sopportare un ulteriore calo di vendite a causa di lavori dai tempi infiniti" dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, il consigliere comunale Matteo Petrini, il presidente del Circolo Fdi Paolo Ricci ed il gruppo di Fratelli d'Italia Capannori.

"Famiglie e titolari delle attività commerciali sono preoccupati visto che tra pochi giorni riapriranno le scuole ed il traffico, già molto complicato, potrebbe addirittura andare fuori controllo. Tali lavori non potevano essere gestiti in modo migliore? Magari concentrando gli interventi prima su una via e poi su un'altra e non interessando più strade contemporaneamente? -si chiedono gli esponenti di Fratelli d'Italia- Ci sono tempi certi per la conclusione dei lavori? L'esasperazione dei cittadini è arrivata al massimi livelli, servono tempi celeri e certi per far ripartire un centro dimenticato da troppi anni dalle amministrazioni di Sinistra".