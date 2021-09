Piana



Frontale auto contro camion al Frizzone. Grave donna di 37 anni

lunedì, 20 settembre 2021, 23:40

di gabriele muratori

Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina poco prima delle ore 9.30 in località Frizzone, a Capannori, nei pressi del distributore Aquila, sulla via omonima, dove un'automobile ed un camion di sono scontrati frontalmente.

Ferita seriamente la conducente della macchina Station-Wagon, una donna di 37 anni residente a Pisa. Contattato subito il 112 dai passanti, sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco per estrarre la donna dalle lamiere, l'ambulanza medicalizzata della Misericordia di Altopascio ed una della Misericordia di Capannori.

Dopo aver ravvisato le gravi condizioni della donna, il medico intervenuto ha subito optato per far intervenire l'elicottero Pegaso per il suo veloce trasferimento presso l'ospedale di Cisanello nel reparto politraumi.

L'elicottero quindi, dopo pochi minuti è atterrato sulla carreggiata per poi trasportare la ferita grave preso il nosocomio pisano. Bloccato il traffico per circa un'ora. Sul posto sono anche intervenute due pattuglie della polizia municipale di Capannori per ripristinare la circolazione e per effettuare i rilievi dell'incidente.

