Investimento Celtex nell'area dell'ex Cover: l'intervento, e il plauso, del sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio

giovedì, 30 settembre 2021, 13:29

"La notizia della firma del contratto tra Industrie Celtex e proprietario dell'immobile dell'ex Cover è una di quelle che danno il senso pieno e concreto di quanto il nostro paese stia cambiando e possa cambiare in futuro - commenta il sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio -. Industrie Celtex in questi anni ha fatto interventi molto importanti in quell'area, dismessa e abbandonata da decenni ed è proprio grazie ad aziende come Celtex che il nostro territorio cresce e migliora. Oggi viene compiuto un altro passo nella direzione della rigenerazione dello spazio pubblico e della conversione di ex complessi industriali, in nuovi immobili capaci di ospitare lo sviluppo economico e industriale del nostro territorio. Poter dare nuova vita all'area dell'ex Cover, che in passato è stata anche teatro di situazioni di degrado, è un fatto notevole per Altopascio, perché ci consente di dare nuovo impulso all'area industriale del paese e perché ci permette di andare nella direzione del riuso dell'esistente. E, in questo senso, Celtex racchiude in sé tutti questi elementi: si tratta di una eccellenza italiana, un'azienda molto importante per il nostro territorio, che sorge vicino all'autostrada, che porta con sé un piano di investimenti altamente tecnologici e innovativi anche per il futuro, capaci di determinare nuova crescita e nuova occupazione al nostro paese. Un'azienda capace di proiettare Altopascio nel futuro, con solidità. L'amministrazione comunale è vicina alle aziende e alle loro necessità: lo siamo stati in questi anni, vogliamo continuare a esserlo in futuro, adottando anche soluzioni per semplificare la burocrazia e incentivare gli investimenti, riuscendo sempre a coniugare insieme crescita economica, ambiente e recupero degli spazi".