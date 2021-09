Piana



La biblioteca "Ungaretti" riceve un finanziamento dal Mibact

lunedì, 6 settembre 2021, 15:31

La biblioteca comunale 'Ungaretti' al polo culturale Artèmisia di Tassignano ha ricevuto un finanziamento di oltre 9 mila euro dal Mibact (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) per l'acquisto di nuovi volumi.

La somma, che ammonta al massimo ottenibile, è stata ottenuta cogliendo l'opportunità del decreto ministeriale per l'assegnazione di una quota parte del fondo emergenze imprese e istituzioni culturali destinata al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria e va ad aggiungersi ai 10 mila euro aggiudicatasi dalla biblioteca comunale lo scorso anno attraverso la stessa modalità. La somma sarà destinata all'acquisto di libri sia direttamente scelti dalla biblioteca che richiesti dall'utenza.