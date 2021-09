Piana



Marchetti: "A Badia metteremo una telecamera che sanzionerà i mezzi pesanti che transitano in modo irregolare"

giovedì, 16 settembre 2021, 13:33

Dopo il pieno di presenze, sia pure con la stretta osservanza delle normative anti-covid, di Marginone e Badia Pozzeveri, c'è attesa per il prossimo appuntamento in cui verranno presentati programmi e candidati, fissato per venerdì 17 alle ore 20 nello Spazio Sagra di Spianate, della lista Spianate 1494.

Martedì sera, a Badia Pozzeveri, nella sala delle riunioni, tanta gente, che ha ascoltato Maurizio Marchetti e i vari candidati della frazione ponendo domande e apprezzando i punti rilevanti del progetto amministrativo che ruota intorno a lui. Fra i punti toccati, è stato confermato che si vuole continuare a portare avanti il progetto della nuova scuola elementare di Badia Pozzeveri, ma modificandone i contenuti in modo radicale rispetto a quanto pianificato dalla giunta uscente, con classi più piccole e aumentando gli spazi comuni come palestra e mensa, non previsti a oggi. Verrà completamente rifatta l'area a verde dietro l'attuale scuola elementare, attrezzandola con vialetti, panchine e giochi in modo che sia fruibile tutto l'anno e diventi punto di riferimento e d'incontro per i cittadini. Verranno riproposti gli ausiliari ecologici che controllavano il decoro urbano delle frazioni con una bicicletta attrezzata , istituiti da Marchetti e affossati da questa amministrazione comunale che non ha però proposto alternative, con il risultato di lasciare in abbandono questo settore.

Ricordando che il comune sarà di nuovo aperto al sabato per offrire servizi a tutti, verrà asfaltata l'area antistante il cimitero di Badia Pozzeveri e realizzati i necessari loculi. Molto apprezzata l'idea della collocazione di una telecamera in grado di sanzionare i trasgressori e che rileverà il traffico pesante irregolare che transita sulle strade di Badia Pozzeveri e in particolare in via Catalani, ma non solo. Marciapiedi in via IV Novembre e via della Fossetta, asfaltature diffuse con particolare attenzione in via di Tappo e via Pistoresi e la realizzazione di un fontanello come nelle altre frazioni hanno concluso l'apprezzata panoramica sul programma elettorale di Marchetti e delle liste a lui collegate.

"Sono molto soddisfatto di queste due presentazioni- conferma Maurizio Marchetti, candidato alla carica di sindaco di Altopascio e sostenuto da tre liste civiche, Lega e Fratelli d'Italia-. Mi pare che, dopo 5 anni di stucchevole narrazione di una realtà fasulla e dopo avere visto centinaia di annunci non mantenuti, ci sia voglia di concretezza, di serietà vera e non solo dichiarata, di ricerca di affidabilità per soluzioni possibili a problemi esistenti e che in questi cinque anni si sono solamente aggravati".

A Spianate tutti i cittadini sono invitati a partecipare a un momento che sarà anche conviviale e che porterà alla valutazione di tutti i punti programmatici rilevanti che interesseranno la frazione e l'intero territorio comunale.