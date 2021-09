Piana



Marchetti: “Anche nel confronto televisivo il sindaco uscente continua a nascondere la verità sulla scuola elementare di Badia Pozzeveri”

sabato, 25 settembre 2021, 16:32

Maurizio Marchetti attacca il sindaco uscente del comune di Altopascio, Sara D'Ambrosio, dopo il confronto televisivo: nel mirino del candidato la scuola elementare di Badia Pozzeveri.



"Il confronto televisivo - esordisce -, che invito tutti quelli che non l'hanno visto a farlo, per rendersi conto di quello che possono offrire al paese i tre candidati, ha fatto emergere la vera differenza in campo".

"La nostra concretezza - afferma -, i nostri programmi concepiti ascoltando la gente, che abbiamo dimostrato in passato di saper attuare visto che non ci siamo mai sottratti agli impegni presi con gli elettori, si è scontrata contro la cortina fumogena della sindaca uscente che, non potendo citare opere e servizi fatti, ha cercato di rifugiarsi proponendo quanto promesso 5 anni fa, non essendo in grado di realizzare niente di quanto annunciato".

"Insieme a questa pochezza - attacca Marchetti -, si continua con le mistificazioni e le novelle, come nel caso della scuola elementare di Badia Pozzeveri. Come ho constatato di persona, l'iter è irrimediabilmente fermo e si dovrà ripartire da capo, per evidenti errori da parte di questa maggioranza. Nonostante ormai sia tutto compromesso, Sara D'Ambrosio ha insistito negando l'evidenza e facendo capire che la cifra amministrativa di questa giunta uscente è questa, fatta di annunci, foto e niente di concreto e vero. La scuola elementare di Badia Pozzeveri la faremo noi, con un progetto adeguato alle vere esigenze dei cittadini della frazione."

"Da parte nostra - conclude il candidato -, come ho ribadito davanti alle telecamere, sapendo che rimarrà tutto registrato e quindi visionabile sempre, abbiamo proposte importanti e significative e , quello che è determinante ora, la capacità e l'esperienza per realizzarle. Il confronto televisivo è l'ennesima dimostrazione che un conto è dire, un conto è fare e che cinque anni sono, purtroppo per gli altopascesi, passati invano, peggiorando la qualità della vita di tutti".