Natura e letture alla Riserva del Sibolla: una domenica dedicata ai più piccoli

Altri articoli in Piana

venerdì, 10 settembre 2021, 15:53

In 14 comuni della piana lucchese scatterà da novembre il divieto di utilizzo di camini e impianti a biomasse con classe emissiva inferiore a 3 stelle. Contemporaneamente la Regione vara un bando da 3 mln di euro per il triennio 2021-2023 per incentivare la sostituzione degli impianti inquinanti

venerdì, 10 settembre 2021, 15:02

Partirà regolarmente mercoledì 15 settembre, giorno di inizio del nuovo anno scolastico, il servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia e delle scuole primarie

venerdì, 10 settembre 2021, 13:35

Torna anche per l'anno scolastico 2021-2022 il servizio gratuito 'Piedibus' promosso dall'amministrazione comunale di cui potranno usufruire in totale 40 alunni delle scuole primarie di Capannori e di Lunata (20 per ciascuna scuola)

giovedì, 9 settembre 2021, 13:07

Rinnovata la convenzione tra l'amministrazione comunale e le associazioni Anteas della Piana est e Auser

giovedì, 9 settembre 2021, 12:22

Un excursus nella grande musica classica dal Settecento al Novecento, con il violoncello di Giulio Sanna e il pianoforte di Massimiliano Gènot, in un’esecuzione sulle note di tre degli artisti più rappresentativi di queste epoche: Beethoven, Mendelssohn, Ravel

giovedì, 9 settembre 2021, 09:45

Per celebrare la Natività di Maria Vergine Santa Patrona di Rughi, mercoledì 8 settembre è stata celebrata una Messa all'aperto nel nuovo parco giochi recentemente inaugurato e dedicato a Don Turno Simi, storico parroco di Rughi per ben 48 anni dal 1943 al 1991