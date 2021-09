“Nonni vigili” all'entrata e all'uscita delle scuole

Altri articoli in Piana

giovedì, 9 settembre 2021, 12:22

Un excursus nella grande musica classica dal Settecento al Novecento, con il violoncello di Giulio Sanna e il pianoforte di Massimiliano Gènot, in un’esecuzione sulle note di tre degli artisti più rappresentativi di queste epoche: Beethoven, Mendelssohn, Ravel

giovedì, 9 settembre 2021, 09:45

Per celebrare la Natività di Maria Vergine Santa Patrona di Rughi, mercoledì 8 settembre è stata celebrata una Messa all'aperto nel nuovo parco giochi recentemente inaugurato e dedicato a Don Turno Simi, storico parroco di Rughi per ben 48 anni dal 1943 al 1991

giovedì, 9 settembre 2021, 09:44

Le erbe come cura e come scoperta del territorio. Sarà questo il filo conduttore dell'incontro in programma per sabato (11 settembre) alle 21 all'auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari con Marco Pardini, appassionato di naturopatia e di storie

mercoledì, 8 settembre 2021, 15:59

Pullman garantiti per le scuole medie di Lammari e di San Leonardo in Treponzio che hanno deciso di passare alla cosiddetta “settimana corta”, ovvero a scuola dal lunedì al venerdì, a partire da questo anno scolastico

mercoledì, 8 settembre 2021, 15:49

Presentazione del sindaco Sara D'Ambrosio in piazza Ricasoli e apertura ufficiale della campagna elettorale per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre

mercoledì, 8 settembre 2021, 15:32

Cresce l'attenzione alla sicurezza idraulica del territorio di Porcari. Sono iniziati e si sono conclusi nella giornata di ieri (7 settembre) i lavori di ripulitura straordinaria dai detriti accumulati sotto il ponte dell'autostrada A11 Firenze-mare sul rio Leccio