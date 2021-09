Piana



Palazzo Bocella, al via il primo corso della stagione autunnale con 12 allievi

lunedì, 27 settembre 2021, 13:47

Palazzo Boccella di San Gennaro sempre più punto di riferimento nella formazione sui temi dell’enogastronomia e del turismo, grazie alla collaborazione con l’Accademia Marchesi.

Al via oggi il primo corso della stagione autunno-invernale che vede 12 allievi, provenienti dagli istituti alberghieri di tutta la Penisola, impegnati per sei settimane in un percorso intensivo post-diploma, a cui seguiranno sei mesi di stage in ristoranti stellati d’Italia.

“Sono molto soddisfatta della centralità che questo palazzo storico e bellissimo sta prendendo per la promozione turistica del nostro territorio – dice l’assessore al turismo del Comune di Capannori, Lucia Micheli –. Il fatto che al suo interno abbiano spazio scuole d’eccellenza nell’ambito dell’accoglienza turistica e della cucina significa che c’è un riconoscimento collettivo alla storia e alla tradizione del nostro territorio, che va raccontata, valorizzata e anche innovata. Pertanto stamani ho fatto i miei auguri agli allievi dell’Accademia Marchesi, certa che usciranno da questo percorso avendo acquisito professionalità e anche una certa sensibilità alla bellezza e al buongusto che faranno la differenza”.

Gli allievi, oltre a una parte di lezioni di teoria e una parte di lezione pratiche, faranno anche un Educational Tour, ovvero visiteranno le eccellenze enogastronomiche del territorio Capannorese, e giornate con cuochi stellati che verranno a Palazzo Boccella per tenere la lezione.

A novembre, infine, si terrà un corso analogo, che coinvolgerà altri 12 allievi.