Piana



Piana di Lucca: furto e atti di vandalismo su beni Asl

giovedì, 16 settembre 2021, 13:24

Nella notte fra martedì 14 e mercoledì 15 settembre 2021 un furto è stato compiuto nella sede del centro distrettuale di San Leonardo in Treponzio.

Alle 3.20 ignoti hanno forzato una porta finestra laterale della struttura, di solito non utilizzata e quindi sempre chiusa, ed è suonato l’allarme, collegato con un istituto di vigilanza privata. Le guardie giurate in pochi minuti sono intervenute sul posto ed hanno avvertito i carabinieri, ma i ladri erano già riusciti a fuggire.

Da una verifica effettuata dall’Asl nella giornata di mercoledì 15 settembre, risulta che siano stati rubati soltanto 3 telefoni cellulari in uso agli infermieri per l’assistenza territoriale. Tra i danni alla struttura, oltre alla porta forzata, anche 3 finestre rotte e altri danneggiamenti di rilevanza minore.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Pieve di Compito.

L’Asl evidenzia che, sempre nella Piana di Lucca, in particolare nella piazza antistante il distretto del Turchetto, nei giorni scorsi era stata danneggiata (in particolare vetri e tergicristalli) un’auto utilizzata dagli infermieri per l’assistenza domiciliare. Non si tratta in questo caso di un furto ma esclusivamente di un atto vandalico, che è stato anch’esso denunciato agli organi inquirenti.

“Questi episodi – evidenzia il responsabile della Zona Distretto Piana di Lucca, Luigi Rossi – amareggiano i nostri operatori, che lavorano ogni giorno con impegno e dedizione in un difficile momento per tutta la nostra comunità”.