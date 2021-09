Porcari piange la scomparsa del professor Leo Giancarlo Lazzari

Altri articoli in Piana

mercoledì, 29 settembre 2021, 19:55

Inclusione, Dopo di noi, scuole, cultura e turismo, ma anche semplificazione: il futuro del capoluogo viene tracciato da Sara D'Ambrosio, candidata ad amministrare il comune per altri cinque anni

mercoledì, 29 settembre 2021, 17:54

Emerge da un monitoraggio realizzato dall'amministrazione comunale sugli impianti di Segromigno in Monte, Capannori, Marlia e Guamo

mercoledì, 29 settembre 2021, 09:59

Si susseguono gli incontri per Maurizio Marchetti e gli esponenti della coalizione in questa fase finale della campagna elettorale. Fra questi, uno dei temi più scottanti è certamente quello della viabilità e, in particolare, delle condizioni della via Romana

martedì, 28 settembre 2021, 17:58

Pronto a partire il cantiere per la nuova piazza di Spianate, che sarà una delle prime opere che vedrà la luce nei prossimi mesi. Spianate avrà così il suo centro aggregativo e di ritrovo

martedì, 28 settembre 2021, 17:41

Sara D'Ambrosio continua gli incontri porta a porta con i cittadini. Domani, mercoledì 29, sarà, con la sua squadra, ad Altopascio in: via Francesca Romea, via Divisione Alpina Julia, Corte Gori, zona della Stazione e via Regina Elena

martedì, 28 settembre 2021, 17:37

La scorsa notte, ad Altopascio, i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia hanno proceduto all’arresto in flagranza di due cittadini extracomunitari di origine marocchina, rispettivamente di 24 e 26 anni, senza fissa dimora e di denunciarne un terzo in stato di libertà, 28enne, anch’esso senza fissa dimora, per il reato...