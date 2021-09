Pubblicato il bando per l'alienazione del complesso immobiliare del CO.A.D.

Altri articoli in Piana

lunedì, 27 settembre 2021, 16:46

E’ stata anticipata alle ore 17 di oggi la riapertura della piscina comunale di Capannori, grazie a un grande lavoro svolto dall’amministrazione Menesini e della Capannori Servizi per riuscire a portare a casa questo risultato, visto che altrimenti la piscina sarebbe stata costretta a entrare in funzione da lunedì 4...

lunedì, 27 settembre 2021, 16:44

Un contributo permanente per corti e vie vicinali, avanti con il progetto per la Circonvallazione per togliere i mezzi pesanti dai centri abitati e con la nuova scuola di Badia Pozzeveri

lunedì, 27 settembre 2021, 14:59

Guido Angelini consigliere comunale del Pd di Capannori: Stamani facendo un giro intorno ai laghetti di Lammari ho scoperto questo rudere in uno stato di pericolosità mai vista fino ad oggi. Ci sono lamiere sparse ovunque intorno a quella che un tempi era un ovile per pecore

lunedì, 27 settembre 2021, 14:04

Matteo Salvini ha fatto tappa ad Altopascio per sostenere la candidatura di Maurizio Marchetti in vista delle prossime elezioni comunali del 3 e 4 ottobre

lunedì, 27 settembre 2021, 13:58

Il sindaco di Capannori ha incontrato e fatto gli auguri di buon lavoro a Concetto De Luca, confermato governatore della Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto di Compito e a Sandra Scatena, amministratrice della stessa

lunedì, 27 settembre 2021, 13:47

Palazzo Boccella di San Gennaro sempre più punto di riferimento nella formazione sui temi dell’enogastronomia e del turismo, grazie alla collaborazione con l’Accademia Marchesi