Ripulito l'alveo del rio Leccio sotto il ponte dell'autostrada

mercoledì, 8 settembre 2021, 15:32

Cresce l'attenzione alla sicurezza idraulica del territorio di Porcari. Sono iniziati e si sono conclusi nella giornata di ieri (7 settembre) i lavori di ripulitura straordinaria dai detriti accumulati sotto il ponte dell'autostrada A11 Firenze-mare sul rio Leccio.

Un intervento eseguito da Società Autostrade a distanza di quattro anni dal precedente per facilitare lo scorrere dell'acqua soprattutto in caso di forti piogge. Con l'avvicinarsi dell'autunno, quindi, l'amministrazione comunale di Porcari ha ritenuto opportuno contattare l'azienda competente per concordare l'inizio delle operazioni.

"La risposta di Società Autostrade – spiega l'assessore alla sicurezza idrogeologica, Franco Fanucchi – è stata tempestiva: solo una settimana fa l'ufficio tecnico del Comune, dopo un sopralluogo al quale ero presente, ha segnalato la necessità dell'intervento iniziato oggi. Voglio ringraziare l'azienda per la velocità con la quale ha preso in carico il problema. Questo, d'altronde, è il periodo migliore per effettuare i lavori di ripulitura dell'alveo del Leccio perché non c'è acqua. La condizione di secca ha evidenziato l'accumulo di vegetazione e sedimenti all'altezza della colonna del ponte, a due campate, che poggia sul letto del rio".

Il Leccio è un corso d'acqua costantemente monitorato dagli uffici tecnici del Comune di Porcari. "Per primi quattro anni fa – conclude l'assessore Fanucchi – abbiamo inaugurato le operazioni di ripulitura straordinaria dell'alveo del Leccio, con la collaborazione di soggetti terzi come Società Autostrade che, anche in questa occasione, ha ribadito la propria disponibilità a intervenire per rimuovere arbusti e detriti quando sarà nuovamente necessario. Collaborazione e attenzione sono, per noi, un vero e proprio metodo di lavoro".