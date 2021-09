Piana



Rughi rende omaggio nel giorno del suo patrono a don Turno Simi

giovedì, 9 settembre 2021, 09:45

Per celebrare la Natività di Maria Vergine Santa Patrona di Rughi, mercoledì 8 settembre è stata celebrata una Messa all'aperto nel nuovo parco giochi recentemente inaugurato e dedicato a Don Turno Simi, storico parroco di Rughi per ben 48 anni dal 1943 al 1991.



La Messa celebrata da Don Americo Marsili, sotto le stelle in una calda serata estiva, è stata molto partecipata.



Al termine della cerimonia religiosa, il pittore Andrea Bartalesi ha donato alla Parrocchia una sua opera realizzata a olio su tela raffigurante Don Turno Simi, gesto che è stato accolto con un lungo e caloroso applauso.



Andrea Bartalesi, ha spiegato che ha voluto ritrarre in modo particolare il sorriso speciale di Don Turno.



Durante la serata, il sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari ha poi scoperto con Don Americo Marsili una gigantografia posta all'ingresso del parco giochi, dove è stato riprodotto il ritratto realizzato da Bartalesi con a fianco una frase tratta dal testamento spirituale di Don Turno: "Vi ho amato più della mia persona e per voi ho fatto tutto quello che mi è stato possibile". Da oggi, il volto sorridente ed affettuoso di questo grande parroco, che tanto ha fatto per Rughi, accoglierà e proteggerà i bambini durante i loro giochi all'interno del bel parco che porta il suo nome.