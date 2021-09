Piana



Salvini ad Altopascio a sostegno di Maurizio Marchetti

lunedì, 27 settembre 2021, 14:04

di chiara grassini

Matteo Salvini ha fatto tappa ad Altopascio per sostenere la candidatura di Maurizio Marchetti in vista delle prossime elezioni comunali del 3 e 4 ottobre.

Il centrodestra unito insieme alle tre liste civiche ha accolto il capo della Lega in piazza Gramsci dove il leader ha tenuto il comizio.

Prima dell'arrivo dell'ex ministro dell'interno sono intervenuti il commissario regionale della Lega Mario Lolini, Simone Marconi, Francesco Fagni, il commissario provinciale Riccardo Cavirani, il capogruppo in consiglio regionale Elisa Montemagni, il sindaco di Montecatini Terme Luca Baroncini e il consigliere regionale Luciana Bartolini. Tutti uniti a sostegno del forzista Marchetti.

Salvini ha affrontato il tema del lavoro, delle pensioni e della scuola con particolare attenzione alla sicurezza e alle tasse partendo però dal reddito di cittadinanza voluto dal M5S. Secondo le sue parole non è giusto stare a casa e percepire i soldi, ovvero la somma di circa 800 euro.

Questo perchè è "un insulto a chi lavora", come ha precisato nel corso del comizio. La legge Fornero. Il Partito democratico e i pentastellati vorrebbero mandare in pensione i lavoratori a 67 anni anziché a 62.

"Glielo impediremo - ha esclamato Matteo Salvini -, non si rubano cinque anni di vita ai lavoratori dopo un anno e mezzo di chiusura e di paure".

Per quanto riguarda il lavoro, la Lega porta avanti la battaglia sulle riaperture dei locali come le sale da ballo e tutte quelle imprese i cui dipendenti sono a casa da molto tempo.

"Abbiamo convinto il governo a tirar fuori tre miliardi di euro per tagliare le tasse, la bolletta della luce e del gas per evitare aumenti che massacrerebbero le famiglie" ha affermato prima di passare al tema sicurezza urbana.

Più telecamere e una maggiore assunzione della polizia locale sono due elementi per Altopascio in modo da poter uscire dalla propria abitazione a qualsiasi ora in tutta tranquillità.

Matteo Salvini ha concluso il suo comizio invitando i cittadini ad andare a votare, se le persone vogliono un cambiamento della propria città.