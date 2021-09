Piana



Sara D'Ambrosio apre la campagna elettorale in piazza Ricasoli

mercoledì, 8 settembre 2021, 15:49

Presentazione del sindaco Sara D'Ambrosio in piazza Ricasoli e apertura ufficiale della campagna elettorale per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021: l'appuntamento è per venerdì 10 settembre, alle 20, con una cena offerta gratuitamente a tutta la cittadinanza. Oltre al programma, il Sindaco Sara D'Ambrosio presenterà nell'occasione anche le liste che compongono la coalizione e i candidati.

L'iniziativa sarà organizzata nel rispetto di tutte le norme Covid: per partecipare alla cena, ore 20, occorre prenotare e sarà necessario esibire il green-pass. Chi preferisce venire dopo cena e partecipare direttamente alla presentazione del programma del Sindaco, invece, sarà possibile recarsi in piazza alle 21 e in quel caso non serve il gree-pass.

Per le prenotazioni alla cena contattare il numero: 377.3594051