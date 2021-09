Piana



Spianate rinasce con la nuova piazza pronta a partire e più sicurezza stradale lungo le provinciali

martedì, 28 settembre 2021, 17:58

Pronto a partire il cantiere per la nuova piazza di Spianate, che sarà una delle prime opere che vedrà la luce nei prossimi mesi. Spianate avrà così il suo centro aggregativo e di ritrovo: una nuova piazza, più bella e funzionale, un nuovo parcheggio, all'ufficio postale di via Bruno Nardi, una nuova manutenzione del centro, con marciapiedi e percorsi sicuri e riqualificati. Un piano d'azione mirato e attento alle esigenze dei cittadini quello del sindaco Sara D'Ambrosio per la frazione di Spianate e per il territorio di Chimenti per i prossimi cinque anni.

«Le criticità di Spianate - spiega il sindaco D'Ambrosio - sono chiare. Le potenzialità e le cose da fare, anche. Progetti, finanziamenti, idee e soluzioni sono pronti: tanti i problemi già risolti, penso soprattutto a quello dell'acqua, con la sostituzione della conduttura idrica che consente ora alle persone di avere più pressione ai piani alti o al ritorno degli studi medici nella frazione; tante altre le cose pronte a partire, partendo proprio dalla nuova piazza di Spianate, finanziata e progettata. A Spianate parliamo di sport, di aggregazione, di una viabilità sicura. Come per tutte le altre frazioni sono previsti anche qui nuovi servizi ogni anno, come le fognature, i servizi idrici e l'illuminazione laddove mancano. Avviciniamo il centro alle frazioni, con nuovi collegamenti, uffici comunali di prossimità, vigili di quartiere e ufficio soluzioni problemi itinerante da prevedere davanti agli studi medici di via Bruno Nardi. Cresciamo insieme, tutti alla stessa velocità».

Oltre alla riqualificazione del centro della frazione, per farlo diventare sempre più luogo attrattivo e di richiamo anche per gli eventi, e alla realizzazione di un parcheggio all'ufficio postale di via Bruno Nardi, il programma del sindaco Sara D'Ambrosio prevede la realizzazione di spartitraffico per evitare sorpassi sulla via provinciale Romana a Chimenti, su via dei Biagioni e sulla provinciale Valdinievole. Massima attenzione anche per l'aggregazione, lo stare insieme e gli spazi da vivere: la casa confiscata alla 'ndrangheta in via Puccini tornerà a nuova vita come luogo di ritrovo, dedicato a tutte le età. Nei prossimi cinque anni, inoltre, sono previsti molti investimenti per tutto l'ambito sportivo, fitness e attività fisica attraverso la cura dei parchi, dove si prevede la realizzazione di percorsi vita, interventi al campo sportivo e al campo da basket e un percorso sicuro per ciclisti e pedoni che colleghi il centro della frazione alle corti e alle zone più periferiche.