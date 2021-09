Piana



Tanta gente per Maurizio Marchetti a Spianate

lunedì, 20 settembre 2021, 23:38

Altro bagno di folla per Maurizio Marchetti che ha concluso questo giro nelle frazioni, dove ha presentato candidati e programmi delle liste appositamente create per esaltare la vocazione civica dello schieramento e la sua espressione del territorio.

Dopo Marginone e Badia Pozzeveri, ancora un tutto esaurito allo spazio sagra delle Spianate, che ha una sua lista a supporto di Maurizio Marchetti, denominata Spianate 1494, anno in cui è iniziata la storia della frazione più popolosa di Altopascio.

Marchetti ha fatto riferimento ai punti qualificanti del programma di Spianate, come il rifacimento della centrale piazza S.Michele, con rimodulazione dei posti auto che subiranno un incremento così come, in generale, il centro della frazione. Verranno sistemati gli incroci pericolosi, in particolari quelli che riguardano via Puccini e non solo. Nonostante i proclami, niente è successo in questi cinque anni per il fabbricato confiscato. Marchetti ha assicurato che verrà ristrutturato con la creazione di un centro civico a disposizione dei cittadini, giovani e meno giovani. Insieme a questi interventi, la frazione tutta sarà dotata di nuovi servizi di illuminazione pubblica, marciapiedi, loculi cimiteriali e ampliamento della rete del gas.

"Tanta gente, che ringrazio per il calore e la voglia di partecipare, come era già evidente a Marginone e Badia Pozzeveri - ha detto Marchetti al termine dell'incontro - I cittadini sanno che noi, a differenza di chi conclude ora una esperienza fallimentare di governo del territorio, siamo soliti dare seguito ai programmi elettorali. Spianate, dopo 5 anni in cui l'orologio si è fermato, merita di ripartire per riqualificarsi".