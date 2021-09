Piana : altopascio



Tutti gli uomini (e le donne) di Marchetti

domenica, 5 settembre 2021, 16:56

80 candidati, tanto entusiasmo e la voglia di incidere nei prossimi cinque anni della vita di Altopascio e delle sue tre frazioni (non quattro come riportava il camion della concorrenza ed è stato oggetto di grande ilarità in paese). Sono queste le principali sensazioni emerse durante la presentazione dei candidati a sostegno di Maurizio Marchetti, che concorre alla carica di sindaco di Altopascio, alle prossime elezioni del 3 e 4 ottobre.

Fra i punti programmatici che compongono la proposta di Maurizio Marchetti e dei partiti e movimenti civici che sono con lui, ci sono sicuramente la ristrutturazione dei servizi comunali, devastati in questi cinque anni, partendo dalla riapertura il sabato mattina, ridurre la pressione fiscale a carico dei cittadini, creare occupazione con opportunità di lavoro grazie a provvedimenti particolari, rilanciare l'immagine e il sistema economico della cittadina, operare per innalzare il senso di sicurezza dei cittadini, recuperare il divario sulla cultura e sulla promozione del territorio, lavorare davvero sulle energie rinnovabili e sulla svolta green di Altopascio.

"In una parola - dice Marchetti - dobbiamo recuperare la credibilità del paese, devastato da 5 anni di parole e annunci e nessun fatto. I cittadini hanno capito che in questi cinque anni ci sono state promesse senza però i fatti che le mantenessero e si è distrutto tutto quello di buono che c'era, senza costruire nulla di alternativo, peggiorando nettamente la qualità della vita di tutti. Noi assicuriamo impegno, esperienza e competenza, con la solita disponibilità nei confronti di tutti. Sono in tanti quelli che ci chiedono di chiudere questa negativa esperienza amministrativa, in modo definitivo".





Lista Ora Altopascio Presente

Antonio Andreini (10-12-71)

Fabio Carrara (13-10-68)

Walter Cerri (22-3-81)

Francesco D'Alessandro (18.2.56)

Daniele Del Carlo (17-11-74)

Ferruccio Del Sarto (9-6-52)

Giovanna Giovannetti (13-7-71)

Alessandra Guarducci (5-1-68)

Federica Guerzoni (3-12-72)

Giulio Mazzanti (31-5-97)

Loredana Orabona (20-4-90)

Lorenzo Paolini (18-1-95)

Franca Petri (30-1-63)

Valentina Pistoresi (25-5-86)

Luca Regoli (15-7-54)

Marino Vannini (14-12-49)

Lista Spianate 1494

Guido Bertoncini (14.8.78)

Luca Bocini (28-6-80)

Letizia Bulleri (17-6-97)

Cosima Casella (4-12-84)

Lorena Fini (4-12-62)

Danilo Ferrara (8-9-01)

Elisa Lombardi (13-10-72)

Sonia Angela Maggi (1-9-76)

Alessandro Martino (4-8-83)

Antonio Miggiano (6-11-73)

Ombretta Monti (31-8-65)

Fabio Orlandi (4-12-67)

Giancarlo Orsi (18-3-54)

Giovanni Piscitelli (1-8-00)

Vincenzo Rosamilia (16-1-90)

Miguel Armando Seghieri (2-10-88)

Lista Noi Badia e Marginone

Gianluca Antognoli (14-12-89

Alessandro Barsottini (5-7-71)

Luca Bianchi (7-4-70)

Alessia Bocchino (23-8-98)

Gianmaria Carrara (13-6-97)

Antonella Caruso (11-3-59)

Francesco Domenichini (27-7-93)

Gabriele Jacopo Fiaschi (18-4-96)

Barbara Galantuomini (21-6-74)

Cinzia Gioè (28-1-66)

Davide Orsucci (21-2-78)

Lucia Pieretti (27-1-71)

Valeria Rielli (26-2-81)

Swamy Scordino (22-6-01)

Paolo Simoni (16-10-98)

Federico Vannini (26-5-95)

Lista Lega

Luciano Pascolini (25-8-60)

Francesco Fagni (9-4-75)

Simone Marconi (6-9-88)

Silvia Banti (9-11-71)

Alessio Rosania (12-3-95)

Ilaria Sorini (11-1-91)

Kleopatra Allani (21-3-83)

Vincenza detta Cinzia Annuito (15-6-75)

Alice Bianchi (11-11-99)

Gian Maria Carmignani (31-1-79)

Maurizio Catassi (25-10-56)

Josè Fini (12-10-71)

Antonella Minichilli (5-9-80)

Rodica Florica Nemes (26-4-74)

Graziano Russo (5-8-72)

Roberto Cesare Vettori (3-6-53)

Lista Fratelli d'Italia

Valerio Maria Biagini (13-8-87)

Anthea Arbanti (17-7-99)

Giovanni Baldacci (22-5-52)

Valentina Bernardini (22-1-83)

Luca Bianchi (29-1-78)

Pina Bruno (28-3-85)

Simone Dami (5-3-87)

Michele Damiano (28-3-67)

Liana del Vigna (16-4-64)

Fabiola Della Maggiore (18-3-82)

Barbara Guidi (8-3-71)

Rosa Iacomino (12-2-83)

Paola Monti (22-9-72)

Pierluigi Pardocchi (10-7-65)

Samantha Stelluti (31-3-76)

Emanuele Vannelli (6-8-73)