Piana



Un incontro sul linguaggio simbolico di Dante

lunedì, 6 settembre 2021, 12:31

Prosegue la rassegna 'Letture e ri-letture di Dante e del mistero del Veltro' promossa dal Comune in collaborazione con Regione Toscana in occasione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta.



Domani (7 settembre) alle ore 18.00 nella chiesa di S.Martino in Palaiola, in via di Tiglio, a Pieve di Compito, si terrà l'incontro 'Il linguaggio simbolico di Dante e dei Fedeli d'Amore' a cura dell'Associazione Archeosofica. La rassegna dedicata a Dante continuerà il 14 settembre con gli incontri "E donna mi chiamò beata e bella-La Beatrice di Dante' e il 21 settembre con ''Il Mistero del Veltro Dantesco' che si terranno sempre nella chiesa di S.Martino in Palaiola a cura dell'associazione Archeosofica.



La manifestazione dedicata al Sommo Poeta proseguirà con l'iniziativa "Capannori ai tempi di Dante', tre visite guidate al Museo Athena in programma il 7, 14 e 21 ottobre con particolare riferimento alla vita locale ai tempi di Dante. Per partecipare agli incontri , che sono ad ingresso libero le persone di età superiore ai 12 anni avranno bisogno del green pass (ottenibile con vaccinazione, tampone negativo entro le 48 ore precedenti o certificato guarigione dal Covid).