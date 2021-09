Piana



Una nuova via Cavour per Altopascio: l'impegno del sindaco per i prossimi cinque anni

giovedì, 23 settembre 2021, 17:39

Passeggiare nel centro e fermarsi a chiacchierare in totale sicurezza e immersi nella bellezza. Attraversare il paese e sostare in una delle tante attività presenti, magari sfruttando lo spazio esterno con nuova pavimentazione e siepi ornamentali che possano delimitare lo spazio della strada da quello dei pedoni; oppure vivere ancora di più il centro nel fine settimana e la sera, soprattutto nel periodo estivo. Ecco la nuova via Cavour, con più arredi, più cura e valorizzazione e isole pedonali, dove trascorrere il tempo, ritrovarsi con gli amici e fare acquisti nei negozi. Il tutto senza togliere posti auto, attraverso una concezione dello spazio che consentirà di far convivere il transito dei mezzi con la presenza dei pedoni. È questo il progetto del sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio, da realizzare nel prossimo mandato. L'obiettivo: caratterizzare il corso principale del paese come una vera e propria strada del commercio e degli eventi, da vivere tutto l'anno.

"Vogliamo proseguire con la riqualificazione complessiva del nostro territorio - spiega il sindaco, Sara D'Ambrosio -, partendo proprio dalla ridefinizione dello spazio pubblico. È la volontà che abbiamo per Spianate, con la nuova piazza; per Marginone, con la ristrutturazione del centro, la riqualificazione della piazza, con la creazione di un nuovo spazio aggregativo, e sportivo, nell'area dello spazio sagra e con la ristrutturazione dell'ex scuola di Ponte ai Pini; per Badia Pozzeveri, con la conversione dell'attuale scuola elementare che, quando sarà pronta quella nuova, dovrà diventare un luogo a disposizione della frazione. Ed è quello che facciamo per il capoluogo, con i lavori alle Mura, l'apertura dello spazio dei silos del grano e ora con questo nuovo progetto per via Cavour: visto che Acque dovrà sostituire la conduttura idrica di tutta la strada, la nostra intenzione è di approfittarne per dare una nuova veste al corso principale del paese". "Abbiamo infatti preparato un primo disegno - continua il sindaco -, che abbiamo condiviso anche con i commercianti e con le categorie. Nella piana di Lucca non sono tanti i comuni di queste dimensioni che possono vantare una vitalità commerciale e turistica e un centro cittadino così caratteristici e di qualità. Riqualificare quello spazio pubblico, con una nuova pavimentazione, nuovi arredi, nuovi marciapiedi e isole pedonali, significa valorizzare ulteriormente le attività commerciali e sostenere i negozi di vicinato, che rappresentano l'anima sociale e aggregativa della nostra comunità. Per questo motivo, infatti, abbiamo già espresso anche alle associazioni di categoria la volontà di istituire un fondo annuale per le piccole attività commerciali e dare incentivi per consentirne l'apertura di nuove. Dobbiamo tornare a lavorare in presenza, a vivere i nuovi luoghi, i nostri paese, a ritrovarci: la ripresa passa anche da qui e realizzare un corso principale a misura di tutti, bello da vedere, da frequentare e da vivere è la chiave per avere un paese sempre più vivo, sempre più attivo, sempre più attrattivo. La chiave per portare qui nuove persone e per favorire la nascita di nuove attività, quindi di nuovi posti di lavoro". Il progetto della rinata via Cavour prevede arredi nuovi e moderni dislocati lungo tutta la strada fino a piazza Tripoli. Piante ornamentali correranno su entrambi i lati, mentre isole pedonali consentiranno ai cittadini di vivere maggiormente quello spazio, riducendo la larghezza della strada, così da costringere le auto a passare a velocità più moderate, grazie anche all'istituzione della zona 30. Inoltre non si perderanno i posti auto esistenti, che saranno comunque mantenuti.