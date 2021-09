Piana



Zappia (Lega): "Strade dissestate e pericolose, rischio di bucare le gomme"

martedì, 7 settembre 2021, 20:07

Bruno Zappia informa i cittadini che nel comune di Capannori ci sono problemi che possono essere risolti in breve tempo come i tombini, ad esempio.



"Sono rialzati o ribassati e rendono pericolosa la circolazione per la sicurezza stradale - scrive il consigliere comunale-. Per evitarli si possono creare incidenti, si rompono le gomme e per chi abita nelle vicinanze è molto fastidioso tanto da sentire il tremolio della casa".



"Sono trascorsi più di cinque mesi da quando ho presentato negliuffici pubblici di questa amministrazione e ai cantonieri di paese una richiesta scritta il 15 giugno con il numero di protocollo 36175. Il pozzetto da sistemare si trova in viaMasini n.35. Qui occorre sistemare anche l'asfalto sgretolato. La strada è molto trafficta e gli abitanti non riescono a sopportare il rumore dei tir e delle auto".



"Perchè - si interroga Zappia - gli uffici preposti non si attivano a risolvere questi piccoli e semplici problemi? Sembrerebbe che ci siano solamente due imprese che si occupano di illuminazione e che eseguono i lavori nel comune di Capannori".



"Per come avvengono le assegnazioni delle gare d'appalto, ho deciso di inoltrare un esposto al prefetto" conclude il politico leghista.