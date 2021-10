Piana



Ad Altopascio il Consorzio recupera sponda ed argine del Rio Lama-Tassinaia

giovedì, 21 ottobre 2021, 11:32

Il Rio Lama-Tassinaia, nella zona centrale di Altopascio, è adesso più sicuro, grazie all’intervento del Consorzio 1 Toscana Nord.

L’Ente consortile ha infatti concluso la risagomatura di questa importante arteria idraulica, che scorre nell’area limitrofa alla stazione del paese del Tau. L’opera si è resa necessaria per ripristinare la sponda erosa, per rimuovere le ceppe di alcuni alberi che stavano provocando una piccola frana e per recuperare un piccolo tratto di argine.

“Siamo intervenuti in un’area urbanizzata di Altopascio, con un lavoro di ripristino che mira a prevenire situazioni di rischio e a difendere le abitazioni e le attività del centro abitato – sottolinea il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi – Questi cantieri sono importanti, perché è grazie alla manutenzione che scongiuriamo criticità che, in particolare durante eventi alluvionali, posso creare grossi problemi. E’ per questo che la nostra presenza sul territorio è continua e senza interruzioni: è la strada che abbiamo a disposizione, per abbattere il rischio idrogeologico, in particolare nelle zone ad alta presenza di immobilie”.

Al termine dell’intervento, a completamento della realizzazione, gli operai consortili hanno posizionato una bio-stoia a protezione di sponda e argine ed hanno quindi provveduto ad una risemina, per accelerare il processo di crescita dell’erba: tutto questo, al fine di accrescere l’efficacia dell’opera, ed evitare eventuali nuovi smottamenti dovuti alla recente movimentazione della terra.