Ad Altopascio torna il bando per richiedere il contributo affitto

mercoledì, 13 ottobre 2021, 14:49

Torna anche ad Altopascio la possibilità di chiedere il contributo per il pagamento degli affitti. La manovra, finanziata con fondi regionali, andrà a sostenere i nuclei familiari in difficoltà.

«Continueremo a sostenere i nostri concittadini - commenta il sindaco Sara D'Ambrosio - perché desideriamo equità e pari opportunità per tutti. Accogliere le necessità delle persone e riuscire a risolverle prima che diventino emergenze è il nostro obiettivo principale ed è la linea-guida che muove ogni nostra azione e che ci porta a prevedere nuovi progetti da destinare alla crescita della comunità».

Per presentare la domanda c'è tempo fino all'11 novembre: una volta raccolte le domande e stilata la graduatoria, che dividerà i richiedenti in fascia A (con ISEE fino a 13.405,08 euro) e in fascia B (con ISEE da 13.405,09 euro fino a 28.727,25 euro), ci sarà tempo fino al 31 gennaio 2022 per presentare tutte le ricevute di pagamento per ottenere il contributo.

Per la fascia A è previsto un contributo annuo massimo di 3.100 euro, mentre per la fascia B si prevede un'erogazione massima di 2.325 euro.

Per partecipare al bando è necessario essere residenti del Comune di Altopascio ed essere titolari di un regolare contratto di locazione.

Per tutte le informazioni, il bando e i materiali da presentare è possibile consultare la pagina del Comune di Altopascio a questo link: https://www.comune.altopascio.lu.it/pa/bando-canone-locazione-2020/