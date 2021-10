Piana



Al Museo Athena si inaugura l'esposizione 'Antiche feste pagane del raccolto'

mercoledì, 20 ottobre 2021, 12:44

Sabato 23 ottobre alle ore 11.00 al Museo Athena di Capannori sarà inaugurata l'esposizione 'Antiche feste pagane del raccolto' frutto del lavoro di studio ed approfondimento svolto dal gruppo di tirocinanti del Progetto 'Museo senza barriere' che ha riguardato le Feste del raccolto tardo estive ed autunnali per indagare il valore e la sacralità attribuiti anticamente alla Natura ed alla Terra. Le festività simboleggiavano infatti sia la gratitudine verso la generosità della Natura che con i suoi frutti dona vita, sia lo sforzo e l'impegno, sostenuto ed incoraggiato dalle divinità, nel prepararsi al grande freddo invernale. Poichè oggi il tema del rispetto verso l'ambiente sembra essere all'ordine del giorno, il Progetto Museo senza barriere ha voluto dare un suo piccolo contributo nel raccontare come già nell'antichità fosse chiara la relazione di interdipendenza materiale e spirituale tra Umanità e Natura e di come anche oggi sia valorizzata.

L'Associazione Ponte, ha dato il suo prezioso contributo all'esposizione mettendo a disposizione alcuni oggetti utilizzati per il raccolto sia anticamente che in tempi più recenti.



La mostra sarà presente fino a sabato 30 ottobre con i seguenti orari: lunedì-mercoledì-venerdì: 9:00-12:00; martedì e giovedì: 9:00-12:00 e 14:00-17:30 sabato: 10:00-13:00 e 16:00-19:00.Per accedervi è necessario il Green Pass.



Per informazioni : 0583-428784 - staff.museo@comune.capannori.lu.it