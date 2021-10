Al via il progetto 'Music Zone' alla scuola civica di musica a Zone

Altri articoli in Piana

sabato, 23 ottobre 2021, 10:45

Lo spettacolo è l'esito finale del laboratorio condotto all'auditorium Da Massa Carrara inserito nel calendario regionale delle celebrazioni dantesche a 700 anni dalla morte

sabato, 23 ottobre 2021, 09:55

E' in programma la risistemazione della strada comunale San Pietro-Sant'Andrea nella frazione di San Pietro a Marcigliano interessata da un dissesto in seguito ad un movimento franoso che ha interessato una porzione della carreggiata stradale

venerdì, 22 ottobre 2021, 18:47

Da Altopascio al Congo, passando per Bruxelles, per costruire ed esportare nel mondo tavoli da biliardino inclusivi. Le attività dell’associazione Sport Toscana Calcio Balilla, nata all’ombra della Smarrita nella cittadina del Tau, ad Altopascio, non si fermano

venerdì, 22 ottobre 2021, 16:20

Dopo il successo dei primi due week end che hanno visto un alto numero di visitatori, domani (sabato 23) e domenica 24 ottobre dalle 10 alle 18 al Camelieto del Compitese si svolgerà l'ultimo fine settimana della quinta Mostra della Camelia Sasanqua a fioritura autunnale promossa dal Centro Culturale Compitese...

venerdì, 22 ottobre 2021, 16:19

Sono aperte le iscrizioni ai corsi sportivi comunali della stagione 2021-2022, che prenderanno il via a novembre. Tante le proposte per bambini, ragazzi e adulti offerte da 18 associazioni sportive del territorio per un totale di circa 50 corsi sportivi, alcuni dei quali rivolti anche a persone con disabilità

venerdì, 22 ottobre 2021, 13:02

Porcari diventa per un giorno capitale della protezione civile. A conferma dell’impegno dell’amministrazione comunale nel settore, infatti, sarà l’unico comune della Piana di Lucca a partecipare alla campagna nazionale ‘Io non rischio’, che si svolge in contemporanea in molte città italiane domenica