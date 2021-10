Piana



Al via la rassegna 'Ti consiglio un libro'

sabato, 30 ottobre 2021, 09:57

Venerdì 5 novembre alle ore 18.00 nella sala consiliare del Comune prenderà il via il nuovo ciclo di incontri 'Ti consiglio un libro' promosso dall'amministrazione comunale che propone per quattro venerdì consecutivi la presentazione di libri che spaziano in vari ambiti, dalla storiografia all'educazione fino al teatro.



Il primo appuntamento vedrà la presentazione del libro “Storie di aula e di cava. Esplorazioni fra scuola e società negli anni '70' di Sergio Viti (casa editrice Manifestolibri) che sarà coordinata da Orazio Trinchera. Venerdì 12 novembre si presenterà il volume 'Il diciannovismo fascista. Un mito che non passa' di Andrea Ventura (casa editrice Viella) con il coordinamento di Nicola Barbato e Lorenzo Orsi. La rassegna proseguirà venerdì 19 novembre con la presentazione del libro di Stefano Tofani “Nuvole zero, felicità ventitrè' (casa editrice Rizzoli) che vedrà il coordinamento di Luciano Luciani. 'Ti consiglio un libro' si concluderà venerdì 26 novembre con la presentazione del libro di Serena Gatti “Sentieri. Teatro in cammino verso luoghi da riscoprire' (Rogas Edizioni).



“Questa nuova iniziativa dedicata alla letteratura fa parte insieme al ciclo di incontri 'Mi libro di più' già conclusosi e a 'Il territorio racconta' ancora in corso della rassegna 'Incontri letterari' con cui a partire da settembre e fino a dicembre proponiamo ben 25 presentazioni di libri con l'obiettivo di dare l'opportunità a tutti coloro che amano la letteratura di scoprire le opere di autori noti e meno noti e di avere la possibilità di conoscerli”.



Tutti gli incontri si svolgono alle ore 18.00 nella sala consiliare. Obbligatoria la prenotazione fino ad esaurimento posti inviando una mail all'indirizzo artemisia @comune.capannori.lu.it o telefonando al numero 0583 936427.