Altopascio, sopralluoghi nei cimiteri comunali

sabato, 30 ottobre 2021, 16:00

Sopralluoghi e piccole manutenzioni nei cimiteri comunali di Altopascio, Spianate, Badia Pozzeveri e Marginone. A farli, nei giorni scorsi, sono stati l'assessore ai lavori pubblici, Francesco Mastromei insieme con i consiglieri comunali delegati alla cura delle frazioni e al decoro urbano, Graziano Salvucci e Giovanni Pippi. Obiettivo: migliorare il decoro dei cimiteri, risolvere le criticità più evidenti e programmare gli interventi più consistenti da fare nei prossimi mesi.



"I cimiteri sono luoghi che meritano una grande attenzione - spiegano l'assessore Mastromei con i consiglieri Pippi e Salvucci -. Non solo in questo periodo dell'anno, che ovviamente, con la Commemorazione dei defunti, sono più frequentati, ma sempre, perché sono luoghi che toccano direttamente la sensibilità e il dolore personale di ogni famiglia. Vogliamo renderli ancora più decorosi, portare a termine gli investimenti iniziati, proseguire sul cronoprogramma già avviato nel precedente mandato e aprire nuovi cantieri, per migliorare ulteriormente questi spazi, renderli più accoglienti, più sicuri, più curati. Anche qui il ringraziamento va all'ufficio e alla cooperativa che gestisce i cimiteri: insieme faremo un lavoro utile per la comunità".



Negli ultimi giorni, intanto, è stata risolta la perdita all'acquedotto al cimitero di Altopascio: una situazione segnalata dai cittadini e prontamente riparata da Acque Spa. Per il momento è stato fatto un lavoro provvisorio di ripristino del manto stradale all'ingresso del parcheggio, in attesa di intervenire in modo definitivo.



Rimosso poi il cumulo di inerti nel parcheggio del cimitero di Marginone e nuovamente installata la telecamera di videosorveglianza, che era stata danneggiata.



