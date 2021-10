Anche ad Altopascio i rilevatori per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

Altri articoli in Piana

venerdì, 8 ottobre 2021, 16:14

Interesserà 30 famiglie ed è promosso dal comune di Capannori in collaborazione con Centro di Ricerca Rifiuti Zero ed Ascit

venerdì, 8 ottobre 2021, 14:00

Sarà inaugurata domani, sabato 9 ottobre, alle ore 10.30, al Camelieto del Compitese la quinta mostra autunnale della camelia Sasanqua a fioritura autunnale promossa dal Centro Culturale Compitese in collaborazione con il comune, che si svolgerà anche domenica 10 ottobre e nei fine settimana 16-17 e 23-24 ottobre

venerdì, 8 ottobre 2021, 13:39

Il comune di Altopascio mette al centro della propria azione l'ambiente e la cura del territorio: doppio appuntamento per la tutela ambientale con due momenti dedicati alla pulizia e alla raccolta dei rifiuti

venerdì, 8 ottobre 2021, 11:28

E' quanto sostenuto da Fratelli d'Italia che, dopo un lungo confronto con diversi genitori, torna a porre l'attenzione sull'argomento

giovedì, 7 ottobre 2021, 16:29

Il presidente ed il consiglio direttivo del "Circolo Amici della Musica Alfredo Catalani" di Porcari e Lucca ringraziano sentitamente tutti i soci ed amici sostenitori che, con la loro puntuale ed appassionata partecipazione, hanno reso possibile lo svolgimento con successo della stagione estiva 2021

giovedì, 7 ottobre 2021, 16:24

I senatori Massimo Mallegni ( Forza Italia ) e Massimiliano Romeo (Lega) hanno presentato una interrogazione urgente a una serie di ministri, per avere risposte in merito alla vicenda dei buoni pasto e alimentari del comune di Altopascio, erogati in modo sospetto per i due parlamentari