Aperte le iscrizioni ai corsi sportivi comunali che prenderanno il via a novembre

venerdì, 22 ottobre 2021, 16:19

Sono aperte le iscrizioni ai corsi sportivi comunali della stagione 2021-2022, che prenderanno il via a novembre. Tante le proposte per bambini, ragazzi e adulti offerte da 18 associazioni sportive del territorio per un totale di circa 50 corsi sportivi, alcuni dei quali rivolti anche a persone con disabilità. I corsi spaziano dal fitness alle discipline più classiche come pallavolo e basket, alle arti marziali fino a discipline più originali come il tiro con l'arco e le attività circensi.

"I corsi sportivi comunali hanno l'importante obiettivo di promuovere l'attività fisica sul territorio e quindi il benessere psico-fisico dei nostri cittadini e, al contempo, i valori legati alla pratica sportiva, secondo un concetto di sport accessibile a tutti - spiega l'assessore allo sport Lucia Micheli-. Siamo quindi soddisfatti che dopo lo stop dovuto alla pandemia si possa ripartire con questa attività molto attesa e credo ancora più apprezzata dalla comunità dopo che per molti mesi non è stato possibile praticare sport nelle strutture. Per la realizzazione dei corsi, anche per la stagione che sta per iniziare, abbiamo valorizzato sia le professionalità delle associazioni sportive che fanno parte del Forum, perchè costituiscono una risorsa molto significativa per la nostra comunità nella promozione dello sport sia le competenze e l'esperienza delle altre realtà sportive del territorio. Ringrazio tutte le associazioni che svolgeranno i corsi pur trovandosi ad operare in una condizione più difficile rispetto al periodo pre-Covid".

Di seguito tutti i corsi in programma proposti dalle associazioni:

Anwi Articolo9 Nordic Walking: Nordic Walking (all'aperto), tel. 338 7424983, anwiluccaarticolo9@gmail.com; Arcieri della Real Villa: tiro con l'arco avviamento (presso la struttura dell'associazione a Lammari) tel. 328 0826288, arcierirealvilla @gmail.com; Armonia: A.F.A. (attività fisica adattata), ginnastica dolce, danza adulti, cardio Pilates, Pilates, total body (palestra scuola di danza Armonia Capannori) tel 349 4223335, danza-armonia@libero.it; DRK Sport: baseball, softball (palestra scuola secondaria di primo grado di Camigliano) tel. 329 6055210, drksportasd@gmail.com; Feluna: attività circensi (palestra scuola secondaria di primo grado di Camigliano) tel. 338 6279646, info.feluna@alice.it; Gosp Slam: minibasket; baskin (basket inclusivo) (palestra scuola secondaria di primo grado di Camigliano) tel. 320 8390744, gospslam@gmail.com; Gym Star: Step&Gag, A.F.A., avviamento danza, danza adulti, ginnastica ritmica (palestra scuola secondaria di primo grado di Lammari), avviamento danza, ginnastica ritmica, danza moderna adulti, ginnastica artistica maschile avviamento (palestra scuola secondaria di primo grado di San Leonardo in Treponzio) tel. 347 2585393, info@gymstar.toscana.it; Hagakure Karate: karate per bambini e adulti, autodifesa donne (palestra scuola primaria di Capannori) tel. 348 704399, cesare.delpellegrino@alice.it; My Time: tonificazione, G.A.G. (palestra scuola primaria di Capannori) Pilates, aeromix (step, aerobica, pound, G.A.G.), zumba, allenamento funzionale (palestra scuola secondaria di primo grado Camigliano) tel. 347 2177602, mytime.asd@libero.it; Nuova Cobra: A.F.A. (palestra Auser Club di Marlia) tel. 0583 30320, info@auserclub.it; Pallamano Montecarlo: pallamano (palestra scuola secondaria di primo grado di Camigliano) tel. 348 2648227, simonegalligani @alice.it; Pallavolo Nottolini: pallavolo, minivolley (palestra scuola secondaria di primo grado Capannori e palestra scuola secondaria di primo grado di Camigliano) tel. 349 1284152, pallavolo@nottolini.it; Pegaso: A.F.A. (palestra scuola secondaria di primo grado di San Leonardo in Treponzio) atletica leggera, pugilato (palestra scuola secondaria di primo grado di Lammari) tel. 328 4771464, t.franceschini@gymstar.toscana.it; Polisportiva Capannori: basket, minibasket, volley, minivolley (palestra scuola secondaria di primo grado di San Leonardo in Treponzio) tel. 338 2631410, lucafontana9@hotmail.it; Polisportiva Libertas: A.F.A. (palestra scuola secondaria di primo grado di San Leonardo in Treponzio e palestra scuola primaria di Capannori) Pilates, difesa personale, giocodanza, danza moderna (palestra scuola secondaria di primo grado di Camigliano) tel. 347 7761617, polisportiva@libertaslucca.it; Pugilistica Lucchese: avviamento al pugilato (palestra presso I.S.I. 'Sandro Pertini' Lucca) tel 349 6487249, mausvetla@alice.it; Sport & Fun: ginnastica preventiva osteoporosi A.F.A. (palestra scuola secondaria di primo grado di San Leonardo in Treponzio) tel 349 2117924, mauriziolenci@virgilio.it; Twirling Lucca ASD: ginnastica twirling (palestra scuola primaria di Capannori) tel 340 5049073, ilaria.bertuccelli@gmail.com.

Per le iscrizioni e la data di inizio è necessario contattare direttamente l'associazione del corso scelto. Per informazioni Ufficio Sport tel. 0583 428429; sport@comune.capannori.lu.it.