Piana



Apre il bando per l'assegnazione dei contributi in conto affitto

sabato, 9 ottobre 2021, 10:42

L'amministrazione comunale prosegue nell'azione di sostegno dei cittadini che si trovano in difficoltà a pagare il canone di locazione della casa dove risiedono. Anche per il 2021 il Comune erogherà infatti i contributi in conto affitto. Il bando per l'assegnazione di questo tipo di contributi aprirà lunedì 11 ottobre e resterà aperto fino al prossimo 9 novembre.

“I contributi che vanno ad integrare i canoni di locazione costituiscono un aiuto importante e concreto che ogni anno va a sostegno di molte famiglie del territorio che non riescono a far fronte in autonomia alle spese per l'affitto di casa - sostiene il vice sindaco con delega alle politiche sociali Matteo Francesconi-.Si tratta di una delle misure più significative che la nostra amministrazione mette in atto nel settore delle politiche abitative a sostegno delle fasce di popolazione più deboli , insieme ad altre, che riguardano l’emergenza abitativa e il reperimento di alloggi sul libero mercato”.

I contributi in conto affitto sono suddivisi in 2 fasce: fascia A e fascia B. Sono collocati nella fascia A i cittadini il cui valore ISE risulti uguale o inferiore all’importo di € 13.405,08 (importo di due pensioni minime I.N.P.S. per l’anno 2021) e, rispetto allo stesso, l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, non sia inferiore al 14%. Sono collocati nella fascia B i cittadini il cui valore ISE risulti compreso tra l’importo corrispondente a due pensioni minime INPS, ammontante ad € 13.405,09 e l’ importo di € 28.727,25 per l’anno 2021, con incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24%.



I nuclei familiari che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una riduzione del reddito superiore al 25% devono essere in possesso di un’attestazione ISEE ordinario non superiore a € 35.000,00. La riduzione del 25% deve essere certificata tramite la presentazione di ISEE corrente, o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019). Per i nuclei familiari che hanno subito una riduzione del reddito superiore al 25% in ragione dell’emergenza COVID-19 il limite ISEE è aumentato a € 35.000,00. Per questi ultimi il valore ISE da considerare quale requisito e su cui calcolare l’incidenza del 24%, è rilevabile dalla Certificazione Isee corrente o Isee ordinario.



Per accedere ai contributi è necessario possedere determinati requisiti, tra cui essere residenti nel Comune di Capannori ed essere titolari di un regolare contratto di affitto esclusivamente ad uso abitativo. Inoltre il valore del patrimonio mobiliare non deve superare i 25 mila euro e il patrimonio complessivo non può essere superiore a 40 mila euro. Tutti gli altri requisiti sono consultabili nel bando pubblicato sul sito del Comune (www.comune.capannori.lu.it) nella sezione ‘Servizi sociali-sostegno all’abitare’.

Il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale. La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere auto certificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso

La domanda può essere presentata esclusivamente tramite il Servizio online al link https://servizi-online.comune.capannori.lu.it/web/home/avvia-una-istanza1 mediante una delle seguenti modalità telematiche: attraverso l’attivazione e l’utilizzo della propria carta CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dotandosi di lettore smart-card;tramite SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale), tramite la Carta d’identità elettronica;

Solo gli anziani e le persone con comprovate fragilità (disabilità o altre condizioni oggettive che non consentono di accedere a procedure e strumenti informatici) e che non possono contare sul sostegno di familiari nella compilazione on-line della domanda, possono prendere un appuntamento per ricevere servizio di assistenza alla compilazione e invio della domanda.

L'appuntamento può essere prenotato telefonicamente, ai numeri 0583/428252 - 0583/428427 - 0583-428418 oppure tramite mail all'indirizzo sportello.casa@comune.capannori.lu.it , nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00 nei giorni di martedì e giovedì.