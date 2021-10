Circolo Amici della Musica Alfredo Catalani, un grazie ad amici e soci

Altri articoli in Piana

giovedì, 7 ottobre 2021, 16:24

I senatori Massimo Mallegni ( Forza Italia ) e Massimiliano Romeo (Lega) hanno presentato una interrogazione urgente a una serie di ministri, per avere risposte in merito alla vicenda dei buoni pasto e alimentari del comune di Altopascio, erogati in modo sospetto per i due parlamentari

giovedì, 7 ottobre 2021, 16:11

Lunedì prossimo è in programma un incontro tra l'amministrazione comunale rappresentata dall'assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo e dall'assessore al commercio, Serena Frediani e i rappresentanti del Centro Commerciale Naturale di Capannori per fare il punto sugli importanti lavori di riqualificazione che stanno interessando il centro della frazione capoluogo

giovedì, 7 ottobre 2021, 13:24

Sabato 23 e domenica 24 ottobre, dopo lo stop del 2020 e il rinvio ad autunno dell'edizione primaverile 2021 a causa della pandemia, torna la Marcia delle Ville

mercoledì, 6 ottobre 2021, 16:23

Quest'anno gli studenti di tutte le scuole dell'istituto Comprensivo 'Ilio Micheloni' di Lammari-Marlia seguiranno lezioni di educazione civica sull'ambiente con particolare attenzione all'economia circolare grazie al progetto 'Terra Maestra' promosso in collaborazione con Comune di Capannori, Centro di Ricerca Rifiuti Zero, Ascit e Miniere Urbane-Hacking Labs

mercoledì, 6 ottobre 2021, 12:12

E' entrato in funzione lunedì scorso il nuovo servizio di trasporto pubblico locale per gli studenti delle scuole medie di Lammari e di San Leonardo in Treponzio in seguito al passaggio dei due istituti alla 'settimana corta", ovvero a scuola dal lunedì al venerdì

mercoledì, 6 ottobre 2021, 10:28

Anche Porcari celebra i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Lo fa con un progetto teatrale inserito nelle manifestazioni sostenute dalla Regione Toscana dal titolo Infernal Trip, portato avanti dal comune assieme all’associazione Fita Lucca